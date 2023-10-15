Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вночі ворог завдав ударів по Нікопольському району, виникла пожежа – ОВА

Ольга Глущенко Неділя, 15 жовтня 2023, 07:43
Вночі ворог завдав ударів по Нікопольському району, виникла пожежа – ОВА
наслідки ворожих ударів, фото Лисака

Вночі росіяни атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині, пошкодили 8 осель, загорівся приватний будинок.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Протягом ночі окупаційні війська з важкої артилерії били по Нікопольщині. Майже 40 снарядів скерували на районний центр та Марганецьку громаду".

Реклама:

Деталі: Через обстріли у Нікополі зайнявся приватний будинок. Рятувальники приборкали вогонь.

Ще 8 осель та одна господарська споруда пошкоджені. Зачепило й лінію електропередач, мікроавтобус і 10 сонячних панелей.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпропетровська областьНікопольобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Дніпропетровська область
Росіяни двічі вдарили по Нікополю: поранили двох рятувальників
У Нікополі Росія артилерійським вогнем пошкодила готелі та будинки
Черкащина, Одещина, Дніпропетровщина: дрони збивали у кількох областях, є влучання
Останні новини
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
Усі новини...
Реклама: