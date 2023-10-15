Вночі ворог завдав ударів по Нікопольському району, виникла пожежа – ОВА

Вночі росіяни атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині, пошкодили 8 осель, загорівся приватний будинок.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Протягом ночі окупаційні війська з важкої артилерії били по Нікопольщині. Майже 40 снарядів скерували на районний центр та Марганецьку громаду".

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Деталі: Через обстріли у Нікополі зайнявся приватний будинок. Рятувальники приборкали вогонь.

Ще 8 осель та одна господарська споруда пошкоджені. Зачепило й лінію електропередач, мікроавтобус і 10 сонячних панелей.