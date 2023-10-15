Ночью враг нанес удары по Никопольскому району, возник пожар – ОВА
Воскресенье, 15 октября 2023, 07:43
Ночью россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области, повредили 8 домов, загорелся частный дом.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "В течение ночи оккупационные войска из тяжелой артиллерии били по Никопольщине. Почти 40 снарядов направили на районный центр и Марганецкую громаду".
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Детали: Из-за обстрелов в Никополе загорелся частный дом. Спасатели укротили огонь.
Еще 8 домов и одна хозяйственная постройка повреждены. Задело и линию электропередач, микроавтобус и 10 солнечных панелей.
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