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Ночью враг нанес удары по Никопольскому району, возник пожар – ОВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 октября 2023, 07:43
Ночью враг нанес удары по Никопольскому району, возник пожар – ОВА
последствия вражеских ударов, фото Лысака

Ночью россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области, повредили 8 домов, загорелся частный дом.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "В течение ночи оккупационные войска из тяжелой артиллерии били по Никопольщине. Почти 40 снарядов направили на районный центр и Марганецкую громаду".

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Детали: Из-за обстрелов в Никополе загорелся частный дом. Спасатели укротили огонь.

Еще 8 домов и одна хозяйственная постройка повреждены. Задело и линию электропередач, микроавтобус и 10 солнечных панелей.

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Темы: Днепропетровская областьНикопольобстрелвойна
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