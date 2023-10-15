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Захисники знищили ще 880 окупантів і 8 ворожих танків

Ольга Глущенко Неділя, 15 жовтня 2023, 07:56
Захисники знищили ще 880 окупантів і 8 ворожих танків
українські захисники, ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони знищили ще 880 загарбників, 8 танків і 33 артсистеми ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 287770 (+880) осіб,
  • танків ‒ 4948 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9362 (+25) од,
  • артилерійських систем – 6866 (+33) од,
  • РСЗВ – 813 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 547 (+0) од,
  • літаків – 317 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5269 (+4) од,
  • крилатих ракет ‒ 1531 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9249 (+24) од,
  • спеціальної техніки ‒ 976 (+5) од.

Теми: війнаГенштаб
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