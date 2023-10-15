Захисники знищили ще 880 окупантів і 8 ворожих танків
Неділя, 15 жовтня 2023, 07:56
За минулу добу Сили оборони знищили ще 880 загарбників, 8 танків і 33 артсистеми ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 287770 (+880) осіб,
- танків ‒ 4948 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9362 (+25) од,
- артилерійських систем – 6866 (+33) од,
- РСЗВ – 813 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 547 (+0) од,
- літаків – 317 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5269 (+4) од,
- крилатих ракет ‒ 1531 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9249 (+24) од,
- спеціальної техніки ‒ 976 (+5) од.