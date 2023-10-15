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Защитники уничтожили еще 880 оккупантов и 8 вражеских танков

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 октября 2023, 07:56
Защитники уничтожили еще 880 оккупантов и 8 вражеских танков
украинские защитники, иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 880 захватчиков, 8 танков и 33 артсистемы врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.10.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 287770 (+880) человек,
  • танков – 4948 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 9362 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 6866 (+33) ед,
  • РСЗО – 813 (+2) ед,
  • средств ПВО – 547 (+0) ед,
  • самолетов – 317 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5269 (+4) ед,
  • крылатых ракет – 1531 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9249 (+24) ед,
  • специальной техники – 976 (+5) ед.

Темы: войнаГенштаб
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