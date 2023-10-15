Защитники уничтожили еще 880 оккупантов и 8 вражеских танков
Воскресенье, 15 октября 2023, 07:56
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 880 захватчиков, 8 танков и 33 артсистемы врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 287770 (+880) человек,
- танков – 4948 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 9362 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 6866 (+33) ед,
- РСЗО – 813 (+2) ед,
- средств ПВО – 547 (+0) ед,
- самолетов – 317 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5269 (+4) ед,
- крылатых ракет – 1531 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9249 (+24) ед,
- специальной техники – 976 (+5) ед.