Росія вночі вдарила по приватному будинку на Харківщині, двоє загиблих
Неділя, 15 жовтня 2023, 08:27
Російські війська уночі 15 жовтня влучили по приватному будинку в Ізюмському районі на Харківщині, вбили двох людей.
Джерело: Харківська ОВА
Деталі: Уточнюється, що ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району близько 2:30 ночі.
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Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа.
Загинули 2 людей – чоловік 57 років та 54-річна жінка.
Ще одна жінка отримала осколкове поранення, вона у лікарні.
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