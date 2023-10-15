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Росія вночі вдарила по приватному будинку на Харківщині, двоє загиблих

Роман ПетренкоНеділя, 15 жовтня 2023, 08:27
Росія вночі вдарила по приватному будинку на Харківщині, двоє загиблих
фото ілюстративне: дснс

Російські війська уночі 15 жовтня влучили по приватному будинку в Ізюмському районі на Харківщині, вбили двох людей.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: Уточнюється, що ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району близько 2:30 ночі.

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Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа.

Загинули 2 людей – чоловік 57 років та 54-річна жінка.

Ще одна жінка отримала осколкове поранення, вона у лікарні.

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Теми: Харківська областьобстріл
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