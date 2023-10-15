Россия ночью ударила по частному дому на Харьковщине, двое погибших
Воскресенье, 15 октября 2023, 08:27
Российские войска ночью 15 октября попали по частному дому в Изюмском районе Харьковской области, убили двух человек.
Источник: Харьковская ОГА
Детали: Уточняется, что враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Дружелюбовка Изюмского района около 2:30 ночи.
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Разрушен частный дом, произошел пожар.
Погибли 2 человека - мужчина 57 лет и 54-летняя женщина.
Еще одна женщина получила осколочное ранение, она в больнице.
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