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Россия ночью ударила по частному дому на Харьковщине, двое погибших

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 октября 2023, 08:27
Россия ночью ударила по частному дому на Харьковщине, двое погибших
фото иллюстративное: ГСЧС

Российские войска ночью 15 октября попали по частному дому в Изюмском районе Харьковской области, убили двух человек.

Источник: Харьковская ОГА

Детали: Уточняется, что враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Дружелюбовка Изюмского района около 2:30 ночи.

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Разрушен частный дом, произошел пожар.

Погибли 2 человека - мужчина 57 лет и 54-летняя женщина.

Еще одна женщина получила осколочное ранение, она в больнице.

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Темы: Харьковская областьобстрел
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