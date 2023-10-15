Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Польщі почалися парламентські вибори

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 15 жовтня 2023, 08:40
У Польщі почалися парламентські вибори
фото: crimea sos

У Польщі почалося голосування як на парламентських виборах, від результату яких може залежати подальший курс країни всередині ЄС та у підтримці України, так і на референдумі.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Виборчі дільниці у Польщі відкрилися о 8 годині ранку за київським часом та працюватимуть до 22:00. Поляки обирають 460 депутатів та 100 сенаторів на чотирирічний термін.

Реклама:

Останні опитування показують, що керівна "Право і справедливість" (ПіС) має більшу підтримку, ніж будь-яка інша партія, але недостатню для того, щоб отримати монобільшість.

Вона може бути змушена звернутися за підтримкою до ультраправої антиукраїнської партії "Конфедерація" або до більшості окремих депутатів із проєвропейської коаліції чи створення коаліції з однією з партій блоку "Третій шлях".

Згідно з опитуваннями, три опозиційні "Громадянська платформа", "Третій шлях" та "Ліві" мають трішки вищий рівень підтримки, ніж чинна влада, тому можуть разом отримати більшість місць у новому Сеймі – 233 мандати за мінімальної більшості у 231 мандат. Проте ці ж розклади свідчать, що така коаліція буде дуже нестійкою та залежною від кожного депутатського голосу.

ВІДЕО ДНЯ

Одночасно з парламентськими виборами проходить референдум, де винесено чотири питання: щодо продажу державного майна іноземцям, підвищення пенсійного віку, польсько-білоруської стіни та допуску нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки.

Нагадаємо: Про те, якими є розклади, що чекатиме на Польщу після виборів і що може змінитися у відносинах з Україною читайте у статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Польща обирає курс на 4 роки: головне про парламентські вибори у сусідів.

Ключова відмінність, про яку можна казати з високою впевненістю – Польщею більше не буде керувати одна партія.

Теми: Польщавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Польща
Польща евакуювала з Ізраїлю понад 1500 поляків та громадян інших країн
Вибори у Польщі: короткий екскурс
Білий, червоний, синій, жовтий
Останні новини
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
Усі новини...
Реклама: