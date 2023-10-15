У Польщі почалися парламентські вибори

У Польщі почалося голосування як на парламентських виборах, від результату яких може залежати подальший курс країни всередині ЄС та у підтримці України, так і на референдумі.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Виборчі дільниці у Польщі відкрилися о 8 годині ранку за київським часом та працюватимуть до 22:00. Поляки обирають 460 депутатів та 100 сенаторів на чотирирічний термін.

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Останні опитування показують, що керівна "Право і справедливість" (ПіС) має більшу підтримку, ніж будь-яка інша партія, але недостатню для того, щоб отримати монобільшість.

Вона може бути змушена звернутися за підтримкою до ультраправої антиукраїнської партії "Конфедерація" або до більшості окремих депутатів із проєвропейської коаліції чи створення коаліції з однією з партій блоку "Третій шлях".

Згідно з опитуваннями, три опозиційні "Громадянська платформа", "Третій шлях" та "Ліві" мають трішки вищий рівень підтримки, ніж чинна влада, тому можуть разом отримати більшість місць у новому Сеймі – 233 мандати за мінімальної більшості у 231 мандат. Проте ці ж розклади свідчать, що така коаліція буде дуже нестійкою та залежною від кожного депутатського голосу.

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Одночасно з парламентськими виборами проходить референдум, де винесено чотири питання: щодо продажу державного майна іноземцям, підвищення пенсійного віку, польсько-білоруської стіни та допуску нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки.

Нагадаємо: Про те, якими є розклади, що чекатиме на Польщу після виборів і що може змінитися у відносинах з Україною читайте у статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Польща обирає курс на 4 роки: головне про парламентські вибори у сусідів.

Ключова відмінність, про яку можна казати з високою впевненістю – Польщею більше не буде керувати одна партія.