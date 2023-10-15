В Польше начались парламентские выборы

В Польше началось голосование как на парламентских выборах, от результата которых может зависеть дальнейший курс страны внутри ЕС и в поддержке Украины, так и на референдуме.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Избирательные участки в Польше открылись в 8 часов утра по киевскому времени и будут работать до 22:00. Поляки выбирают 460 депутатов и 100 сенаторов на четырехлетний срок.

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Последние опросы показывают, что правящая "Право и справедливость" (ПиС) имеет большую поддержку, чем любая другая партия, но недостаточную для того, чтобы получить монобольшинство.

Она может быть вынуждена обратиться за поддержкой к ультраправой антиукраинской партии "Конфедерация" или к большинству отдельных депутатов из проевропейской коалиции или создания коалиции с одной из партий блока "Третий путь".

Согласно опросам, три оппозиционные "Гражданская платформа", "Третий путь" и "Левые" имеют немного более высокий уровень поддержки, чем действующая власть, поэтому могут вместе получить большинство мест в новом Сейме – 233 мандата при минимальном большинстве в 231 мандат. Однако эти же расклады свидетельствуют, что такая коалиция будет очень неустойчивой и зависимой от каждого депутатского голоса.

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Одновременно с парламентскими выборами проходит референдум, где вынесено четыре вопроса: о продаже государственного имущества иностранцам, повышение пенсионного возраста, польско-белорусской стены и допуска нелегальных иммигрантов из Ближнего Востока и Африки.

Напомним: О том, каковы расклады, что ждет Польшу после выборов и что может измениться в отношениях с Украиной читайте в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Польша выбирает курс на 4 года: главное о парламентских выборах у соседей.

Ключевое отличие, о котором можно говорить с высокой уверенностью – Польшей больше не будет руководить одна партия.