ХАМАС заявляє про понад 2300 загиблих палестинців за тиждень

ХАМАС зазначає, що кількість палестинців, загиблих в результаті масованої ізраїльської повітряної атаки на сектор Гази, зросла до 2 329, повідомило в неділю міністерство охорони здоров'я Гази.

Джерело: заява міністерства, яку цитує Anadolu

Деталі: Окрім загиблих ще нараховують понад 9 тисяч поранених.

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Тим часом загальна кількість загиблих ізраїльтян наразі становить 1300 осіб, а кількість підтверджених поранених перевищує 3400.

Видання нагадує, що конфлікт розпочався на минулих вихідних, коли ХАМАС ініціював операцію "Потоп Аль-Акса" проти Ізраїлю - багатопланову раптову атаку, що включала шквал ракетних обстрілів і проникнення на територію Ізраїлю по суші, морю і повітрю.

У відповідь ізраїльські військові розпочали операцію "Залізні мечі" проти об'єктів ХАМАС у секторі Гази.

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Ізраїль припинив постачання води та електроенергії до Гази, що ще більше погіршило умови життя в районі, який з 2007 року перебуває у виснажливій облозі, а також наказав понад 1 мільйону мешканців північного сектору евакуюватися на південь.