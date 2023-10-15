Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ХАМАС заявляє про понад 2300 загиблих палестинців за тиждень

Роман ПетренкоНеділя, 15 жовтня 2023, 10:03
ХАМАС заявляє про понад 2300 загиблих палестинців за тиждень
скриншот

ХАМАС зазначає, що кількість палестинців, загиблих в результаті масованої ізраїльської повітряної атаки на сектор Гази, зросла до 2 329, повідомило в неділю міністерство охорони здоров'я Гази.

Джерело: заява міністерства, яку цитує Anadolu

Деталі: Окрім загиблих ще нараховують понад 9 тисяч поранених.

Реклама:

Тим часом загальна кількість загиблих ізраїльтян наразі становить 1300 осіб, а кількість підтверджених поранених перевищує 3400.

Видання нагадує, що конфлікт розпочався на минулих вихідних, коли ХАМАС ініціював операцію "Потоп Аль-Акса" проти Ізраїлю - багатопланову раптову атаку, що включала шквал ракетних обстрілів і проникнення на територію Ізраїлю по суші, морю і повітрю.

У відповідь ізраїльські військові розпочали операцію "Залізні мечі" проти об'єктів ХАМАС у секторі Гази.

ВІДЕО ДНЯ

Ізраїль припинив постачання води та електроенергії до Гази, що ще більше погіршило умови життя в районі, який з 2007 року перебуває у виснажливій облозі, а також наказав понад 1 мільйону мешканців північного сектору евакуюватися на південь.

Теми: ІзраїльСектор Газивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ХАМАС заявив, що дозволив часткову евакуацію з Сектора Гази

У Дубінського знову обшуки – джерело

Блінкен і Остін пояснили, чому допомога Ізраїлю та Україні повинна бути об’єднаною

У Польщі затримали українця, який погрожував ножем прикордонникам

інфографіка70% росіян підтримали б рішення Путіна припинити війну – опитування

Будівлі "Квіти України" повернули статус пам'ятки

Усі новини...
Ізраїль
Ізраїль переніс операцію у секторі Гази, яку планував на вихідні – NYT
США відправляють другий авіаносець у східне Середземномор’я – ЗМІ
Ізраїль повторно атакував сирійський міжнародний аеропорт – ЗМІ
Останні новини
09:53
Росіяни обстрілюють центр Херсона
09:48
Поблизу Миргорода пролунали вибухи
09:35
Бельгійські профспілки закликали не постачати зброю Ізраїлю
09:29
Маск заявив, що Tesla прагне виробляти 200 тисяч Cybertruck на рік
09:26
Кулеба відвідає Берлін для участі в зустрічі про реформу ЄС і вступ України
09:21
Окупанти обстріляли 3 райони Донеччини: є загиблий та поранені
09:17
ХАМАС заявив, що дозволив часткову евакуацію з Сектора Гази
09:10
Росіяни за добу обстріляли найбільше міст і сіл за рік, вночі атакували Кременчук, Нікополь, Очаків
08:56
Прем’єра Нідерландів можуть підтримати на посаду генсека НАТО – Politico
08:45
Без надії на військкомати. Як підрозділи самі взялись за рекрутинг військових
Усі новини...
Реклама: