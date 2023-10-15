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ХАМАС заявляет о более 2300 погибших палестинцев за неделю

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 октября 2023, 10:03
ХАМАС заявляет о более 2300 погибших палестинцев за неделю
скриншот

ХАМАС отмечает, что число палестинцев, погибших в результате массированной израильской воздушной атаки на сектор Газа, возросло до 2 329, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения Газы.

Источник: заявление министерства, которое цитирует Anadolu

Детали: Кроме погибших еще насчитывают более 9 тысяч раненых.

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Между тем, общее количество погибших израильтян пока составляет 1300 человек, а количество подтвержденных раненых превышает 3400.

Издание напоминает, что конфликт начался на прошлых выходных, когда ХАМАС инициировал операцию "Потоп Аль-Акса" против Израиля - многоплановую внезапную атаку, включавшую шквал ракетных обстрелов и проникновение на территорию Израиля по суше, морю и воздуху.

В ответ израильские военные начали операцию "Железные мечи" против объектов ХАМАС в секторе Газа.

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Израиль прекратил поставки воды и электроэнергии в Газу, что еще больше ухудшило условия жизни в районе, который с 2007 года находится в изнурительной осаде, а также приказал более 1 миллиону жителей северного сектора эвакуироваться на юг.

Темы: ИзраильСектор Газавойна
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