У Херсоні після потужного вибуху в деяких районах зникло світло
Неділя, 15 жовтня 2023, 11:20
Вранці 15 жовтня у Херсоні пролунав потужний вибух, після цього у деяких районах зникла електрика.
Джерело: глава МВА Роман Мрочко, якого цитує "Суспільне"
Деталі: Вибух стався близько 10:30 ранку.
Реклама:
Зазначається, що у деяких районах Херсона зникла електрика та виникли перебої з водопостачанням.
ОВА поки не надає ніякої інформації.
Оновлено: Мрочко пізніше уточнив, що армія РФ із бомбардувальника СУ-34 завдала авіаудару по об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні.
ВІДЕО ДНЯ
Попередньо, росіяни скинули дві керовані авіаційні бомби.