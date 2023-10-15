Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Херсоні після потужного вибуху в деяких районах зникло світло

Роман ПетренкоНеділя, 15 жовтня 2023, 11:20
У Херсоні після потужного вибуху в деяких районах зникло світло
фото: уп

Вранці 15 жовтня у Херсоні пролунав потужний вибух, після цього у деяких районах зникла електрика.

Джерело: глава МВА Роман Мрочко, якого цитує "Суспільне"

Деталі: Вибух стався близько 10:30 ранку.

Реклама:

Зазначається, що у деяких районах Херсона зникла електрика та виникли перебої з водопостачанням.

ОВА поки не надає ніякої інформації.

Оновлено: Мрочко пізніше уточнив, що армія РФ із бомбардувальника СУ-34 завдала авіаудару по об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні.

ВІДЕО ДНЯ

Попередньо, росіяни скинули дві керовані авіаційні бомби.

Теми: Херсонвибухвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ проросійській секті "Аллатри" йдуть обшуки по всій Україні – джерела

доповненоКПП "Рафах" відкрили для часткової евакуації іноземців та поранених з Гази

У Дубінського знову обшуки – джерело

Блінкен і Остін пояснили, чому допомога Ізраїлю та Україні повинна бути об’єднаною

У Польщі затримали українця, який погрожував ножем прикордонникам

інфографіка70% росіян підтримали б рішення Путіна припинити війну – опитування

Усі новини...
Херсон
Росіяни вдарили по Дніпровському ринку Херсона
Від російського обстрілу поранені двоє людей поблизу Херсона
Окупанти обстріляли житлові квартали Берислава і поранили чоловіка
Останні новини
10:53
У Сенаті США обіцяють "поховати" законопроєкт про допомогу Ізраїлю окремо від України
10:43
Bloomberg: США та Ізраїль обговорюють варіанти контролю над Газою
10:30
оновлено від 09:53, фотоВорог вдарив по центру Херсона: загинула працівниця МВА, двоє поранених
10:25
фотоУ проросійській секті "Аллатри" йдуть обшуки по всій Україні – джерела
10:23
Курс валют на 1 листопада: гривня продовжує зміцнюватись до євро
10:07
Росіяни зранку обстріляли Нікополь: одна загибла, четверо поранених
10:05
доповнено У Севастополі знову повітряна тривога і знову перекрили Кримський міст
10:01
Китайська Evergrande запропонувала офшорним кредиторам 30% акцій дочірніх компаній
10:00
Молдова не акредитувала російських спостерігачів на місцевих виборах від ОБСЄ, в РФ обурені
09:48
Поблизу Миргорода пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: