У Херсоні після потужного вибуху в деяких районах зникло світло

Вранці 15 жовтня у Херсоні пролунав потужний вибух, після цього у деяких районах зникла електрика.

Джерело: глава МВА Роман Мрочко, якого цитує "Суспільне"

Деталі: Вибух стався близько 10:30 ранку.

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Зазначається, що у деяких районах Херсона зникла електрика та виникли перебої з водопостачанням.

ОВА поки не надає ніякої інформації.

Оновлено: Мрочко пізніше уточнив, що армія РФ із бомбардувальника СУ-34 завдала авіаудару по об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні.

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