В Херсоне после мощного взрыва в некоторых районах пропал свет
Воскресенье, 15 октября 2023, 11:20
Утром 15 октября в Херсоне прогремел мощный взрыв, после этого в некоторых районах исчезло электричество.
Источник: глава МВА Роман Мрочко, которого цитирует "Суспільне"
Детали: Взрыв произошел около 10:30 утра.
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Отмечается, что в некоторых районах Херсона исчезло электричество и возникли перебои с водоснабжением.
ОВА пока не предоставляет никакой информации.
Обновлено: Мрочко позже уточнил, что армия РФ с бомбардировщика СУ-34 нанесла авиаудар по объекту критической инфраструктуры в Херсоне.
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