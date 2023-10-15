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В Херсоне после мощного взрыва в некоторых районах пропал свет

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 октября 2023, 11:20
В Херсоне после мощного взрыва в некоторых районах пропал свет
фото: уп

Утром 15 октября в Херсоне прогремел мощный взрыв, после этого в некоторых районах исчезло электричество.

Источник: глава МВА Роман Мрочко, которого цитирует "Суспільне"

Детали: Взрыв произошел около 10:30 утра.

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Отмечается, что в некоторых районах Херсона исчезло электричество и возникли перебои с водоснабжением.

ОВА пока не предоставляет никакой информации.

Обновлено: Мрочко позже уточнил, что армия РФ с бомбардировщика СУ-34 нанесла авиаудар по объекту критической инфраструктуры в Херсоне.

ВИДЕО ДНЯ

Предварительно, россияне сбросили две управляемые авиационные бомбы.

Темы: Херсонвзрыввойна
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