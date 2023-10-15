Дев’ять українських областей атакувала Росія у суботу

Російські війська 14 жовтня завдали ударів з різного озброєння по дев’яти українських областях.

Джерело: зведення ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина: за добу — 5 обстрілів (93 вибухи). Ворог обстрілював Чернігівський, Корюківський, Новгород-Сіверський райони, використав міномети, гранатомети. Також зафіксовано 6 вибухів від некерованих авіаційних ракет (Семенівська громада Новгород-Сіверського району). Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі росіяни здійснили обстріли Юнаківської громади. Зафіксовано 10 вибухів з РСЗВ та 2 вибухи з міномету. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 92 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Новослобідська, Шалигинська громади. Минулося без наслідків.

Запорізька: за добу — 176 ударів: ворог вів вогонь по 24 населеним пунктам області. Військовослужбовці РФ здійснили 3 ракетні удари по Запоріжжю, 11 БПЛА-атак по Червоному, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Новоданилівці та Малим Щербакам, 4 РСЗВ обстріли Роботиного, а також вгатили 4 авіабомбами по Оріхову, Новоандріївці й Новодарівці. 154 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Новопавлівки, Кам'янського, Степового, Лобкового, Плавнів та інших міст та сіл на лінії вогню. Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Місцеві жителі не постраждали.

ВІДЕО ДНЯ

Дніпропетровщина: вчора вдень ворог атакував Нікопольщину з важкої артилерії. Випустив майже три десятки снарядів, також скерував дрон-камікадзе. Дісталося районному центру, Марганецькій та Мирівській громадам. Пошкоджені шість приватних будинків, майже десяток господарських споруд, теплиця, декілька ліній електропередач. Людей не зачепило. Протягом ночі окупаційні війська з важкої артилерії били по Нікопольщині. Майже 40 снарядів скерували на районний центр та Марганецьку громаду. Через обстріли у Нікополі зайнявся приватний будинок. Рятувальники приборкали вогонь. Ще 8 осель та одна господарська споруда пошкоджені. Зачепило й лінію електропередач, мікроавтобус і 10 сонячних панелей. Минулося без жертв. Також вночі у небі над областю наші оборонці знищили ворожий безпілотник.

Харківщина: вночі ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району. Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинули 2 людей – чоловік 57 років та жінка 54 років. Одна жінка отримала осколкове поранення, госпіталізована в задовільному стані. На Куп’янському напрямку минулої доби українські воїни відбили 10 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки. Авіаційних ударів зазнали Голубівка, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове. Вчора вдень ворог з артилерії обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, без постраждалих. Ввечері ворог завдав удару керованою авіабомбою по м. Куп’янськ, зафіксовано три влучання, без постраждалих та масштабних руйнувань.

Луганщина: ударів з неба завдано по Білогорівці і Серебрянському лісництву, з артилерії — по Білогорівці. Ворог атакував у бік Макіївки та у Серебрянському лісі, атаки відбито. За добу противник здійснив 124 обстріли (551 снаряд).

Донеччина: під вогнем рашистів минулої доби — 8 населених пунктів: с.Новоселівка Перша, с.Тоненьке, с.Урожайне, Авдіївка, Часів Яр, смт Очеретине, смт Курдюмівка, смт Нью-Йорк. Пошкоджено 6 житлових будинків, ЛЕП, 3 цивільних автомобілі, військовий автомобіль, центр первинної медичної допомоги, естакада. На Донеччині за добу: 2 людини загинуло , одна дістала поранення.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 107 обстрілів (622 снаряди), з них по м. Херсон — 12 обстрілів (45 снарядів). Рашисти поцілили у райони 30 населених пунктів області. Внаслідок удару вчора зранку по місту Берислав сталося влучання по приватному будинку. Під завалами загинула 60-річна жінка. Поранень зазнав 70-річний чоловік. Вчора вдень ворог знову здійснив артобстріл міста. Поцілив у житлові будинки. У цей час на балконі своєї квартири знаходилася 42-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці. Також вчора вдень російські окупаційні війська вдарили по Херсону. Влучили в районі одного з ринків. Постраждалих немає. В лісосмузі поблизу с. Нововознесенське Бериславського району 69-річний чоловік наступив на "розтяжку". Зараз він у лікарні. За добу по області 2 людини загинули, ще 2 — дістали поранення.