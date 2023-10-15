Девять украинских областей атаковала Россия в субботу

Российские войска 14 октября нанесли удары из различного вооружения по девяти украинским областям.

Источник: сводка ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

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Черниговщина: за сутки - 5 обстрелов (93 взрыва). Враг обстреливал Черниговский, Корюковский, Новгород-Северский районы, использовал минометы, гранатометы. Также зафиксировано 6 взрывов от неуправляемых авиационных ракет (Семеновское общество Новгород-Северского района). О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью россияне осуществили обстрелы Юнаковской громады. Зафиксировано 10 взрывов из РСЗО и 2 взрыва из миномета. Без последствий. Вчера в течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничья. Зафиксировано 92 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Новослободская, Шалигинская громады. Прошло без последствий.

Запорожская: за сутки - 176 ударов: враг вел огонь по 24 населенным пунктам области. Военнослужащие РФ осуществили 3 ракетных удара по Запорожью, 11 БПЛА-атак по Красному, Железнодорожному, Малиновке, Полтавке, Новоданиловке и Малым Щербакам, 4 РСЗО обстрелы Роботино, а также всадили 4 авиабомбами по Орехову, Новоандреевке и Новодаровке. 154 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Новопавловки, Каменского, Степного, Лобкового, Плавней и других городов и сел на линии огня. Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Местные жители не пострадали.

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Днепропетровская область: вчера днем враг атаковал Никопольщину из тяжелой артиллерии. Выпустил почти три десятка снарядов, также направил дрон-камикадзе. Досталось районному центру, Марганецкой и Мировской громадам. Повреждены шесть частных домов, почти десяток хозяйственных построек, теплица, несколько линий электропередач. Люди не пострадали. В течение ночи оккупационные войска из тяжелой артиллерии били по Никопольщине. Почти 40 снарядов направили на районный центр и Марганецкую громаду. Из-за обстрелов в Никополе загорелся частный дом. Спасатели укротили огонь. Еще 8 домов и одна хозяйственная постройка повреждены. Зацепило и линию электропередач, микроавтобус и 10 солнечных панелей. Обошлось без жертв. Также ночью в небе над областью наши защитники уничтожили вражеский беспилотник.

Харьковщина: ночью враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Дружелюбовка Изюмского района. Разрушен частный дом, произошел пожар. Погибли 2 человека - мужчина 57 лет и женщина 54 лет. Одна женщина получила осколочное ранение, госпитализирована в удовлетворительном состоянии. На Купянском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили 10 атак оккупантов в районах Синьковки и Ивановки. Авиационным ударам подверглись Голубовка, Купянск, Петропавловка, Подолы и Песчаное. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Берестовое. Вчера днем враг из артиллерии обстрелял г. Волчанск Чугуевского района, поврежден многоэтажный жилой дом, без пострадавших. Вечером враг нанес удар управляемой авиабомбой по г. Купянск, зафиксировано три попадания, без пострадавших и масштабных разрушений.

Луганщина: удары с неба нанесены по Белогоровке и Серебрянскому лесничеству, из артиллерии - по Белогоровке. Враг атаковал в сторону Макеевки и в Серебрянском лесу, атаки отбиты. За сутки противник совершил 124 обстрела (551 снаряд).

Донецкая область: под огнем рашистов за прошедшие сутки - 8 населенных пунктов: с.Новоселовка Первая, с.Тоненькое, с.Урожайное, Авдеевка, Часов Яр, пгт Очеретино, пгт Курдюмовка, пгт Нью-Йорк. Повреждены 6 жилых домов, ЛЭП, 3 гражданских автомобиля, военный автомобиль, центр первичной медицинской помощи, эстакада. В Донецкой области за сутки: 2 человека погибли, один получил ранения.

Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 107 обстрелов (622 снаряда), из них по г. Херсон - 12 обстрелов (45 снарядов). Рашисты попали в районы 30 населенных пунктов области. В результате удара вчера утром по городу Берислав произошло попадание по частному дому. Под завалами погибла 60-летняя женщина. Ранения получил 70-летний мужчина. Вчера днем враг снова совершил артобстрел города. Попал в жилые дома. В это время на балконе своей квартиры находилась 42-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Также вчера днем российские оккупационные войска ударили по Херсону. Попали в районе одного из рынков. Пострадавших нет. В лесополосе вблизи с. Нововознесенское Бериславского района 69-летний мужчина наступил на "растяжку". Сейчас он в больнице. За сутки по области 2 человека погибли, еще 2 - получили ранения.