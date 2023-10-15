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ЗСУ зможуть бити по новій залізниці, яку будує Росія до Маріуполя – розвідка Британії 

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 15 жовтня 2023, 11:31
ЗСУ зможуть бити по новій залізниці, яку будує Росія до Маріуполя – розвідка Британії 
фотО: міськрада маріуполя

Логістика залізницею залишається життєво важливим компонентом підтримки війни в Україні, яку веде Росія, для переміщення боєприпасів, бронетехніки, пального та особового складу.

Джерело: огляд розвідки Британії, "Європейська правда"

Деталі: Залізнична мережа в окупованій Україні залишається значною мірою життєздатною, але вразливою до спорадичних перешкод з боку української артилерії, ракетних обстрілів з повітря та диверсій, зазначає розвідка.

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"Росія продовжує підтримувати та вдосконалювати свої залізничні шляхи сполучення в Україні та будує нову залізничну лінію до Маріуполя, яка скоротить час у дорозі для постачання на Запорізький фронт", – йдеться в огляді.

Аналітики зауважують, що РФ використовує цивільні підрядників та обладнання для завершення цього проєкту, ймовірно, розраховуючи на те, що це ускладнить прицільне ураження з боку ЗСУ й збереже залізничні можливості військових для виконання нагальних завдань в інших місцях.

"Нова лінія потрапляє в умовний радіус дії українських високоточних ударних систем великої дальності", – резюмується в огляді.

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Теми: МаріупольокупаціязалізницяЗбройні сили
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