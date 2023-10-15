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ВСУ смогут бить по новой железной дороге, которую строит Россия к Мариуполю - разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 15 октября 2023, 11:31
ВСУ смогут бить по новой железной дороге, которую строит Россия к Мариуполю - разведка Британии
фотО: горсовет мариуполя

Логистика по железной дороге остается жизненно важным компонентом поддержки войны в Украине, которую ведет Россия, для перемещения боеприпасов, бронетехники, топлива и личного состава.

Источник: обзор разведки Великобритании, "Европейская правда"

Детали: Железнодорожная сеть в оккупированной Украине остается в значительной степени жизнеспособной, но уязвимой к спорадическим препятствиям со стороны украинской артиллерии, ракетным обстрелам с воздуха и диверсиям, отмечает разведка.

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"Россия продолжает поддерживать и совершенствовать свои железнодорожные пути сообщения в Украине и строит новую железнодорожную линию в Мариуполь, которая сократит время в пути для поставок на Запорожский фронт", - говорится в обзоре.

Аналитики отмечают, что РФ использует гражданских подрядчиков и оборудование для завершения этого проекта, вероятно, рассчитывая на то, что это усложнит прицельное поражение со стороны ВСУ и сохранит железнодорожные возможности военных для выполнения неотложных задач в других местах.

"Новая линия попадает в условный радиус действия украинских высокоточных ударных систем большой дальности", - резюмируется в обзоре.

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Темы: Мариупольоккупацияжелезная дорогаВооруженные силы
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