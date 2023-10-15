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Між Львовом та Варшавою запустили перший потяг

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 15 жовтня 2023, 14:04
Між Львовом та Варшавою запустили перший потяг
фото: уз

"Укрзалізниця" у неділю вперше за 18 років запустила залізничне сполучення між Львовом та Варшавою.

Джерело: УЗ, "Європейська правда"

Деталі: Потяг проходить через пункт пропуску Рава-Руська, де пасажири здійснюють пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд польського перевізника SKPL європейської колії (1435 мм) і зворотно.

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Як зазначають в "Укрзалізниці", за рейс в одному напрямку обидва поїзди можуть перевезти близько 200 пасажирів, вони мають місця 1-го та 2-го класу.

Час у дорозі від Львова до Варшави становить близько 9 годин, вартість — від 1188 гривень. Дізнатися розклад руху та придбати квитки можна у мобільному застосунку "Укрзалізниці". Крім того, квитки доступні у чат-ботах та на сайті "Укрзалізниці", а також у міжнародних касах вокзалів.

Керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко заявив у Facebook, що перший рейс зі Львова до Варшави вийшов за розкладом, опублікувавши світлини про цю подію.

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Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що проєкт реалізований у співпраці з польським залізничним перевізником SKPL, рухомий склад якого виконуватиме рейси з Варшави до Рави-Руської та зворотно.

3 вересня з України до Польщі почав курсувати новий потяг за маршрутом Київ – Хелм.

Як стало відомо у червні, "Укрзалізниця" отримає від Євросоюзу кошти на розбудову прикордонних переходів з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. 

Теми: УкрзалізницяЛьвівПольщатранспорт
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