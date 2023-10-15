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Между Львовом и Варшавой запустили первый поезд

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 15 октября 2023, 14:04
Между Львовом и Варшавой запустили первый поезд
фото: уз

"Укрзализныця" в воскресенье впервые за 18 лет запустила железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в компании.

Поезд проходит через пункт пропуска Рава-Русская, где пассажиры осуществляют пересадку с поезда украинской ширины колеи (1520 мм) на поезд польского перевозчика SKPL европейской колеи (1435 мм) и обратно.

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Как отмечают в "Укрзализныце", за рейс в одном направлении оба поезда могут перевезти около 200 пассажиров, они имеют места 1-го и 2-го класса.

Время в пути от Львова до Варшавы составляет около 9 часов, стоимость – от 1188 гривен. Узнать расписание движения и приобрести билеты можно в мобильном приложении "Укрзализныци". Кроме того, билеты доступны в чат-ботах и на сайте "Укрзализныци", а также в международных кассах вокзалов.

Руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко заявил в Facebook, что первый рейс из Львова в Варшаву вышел по расписанию, опубликовав фотографии об этом событии.

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Напомним: 3 сентября из Украины в Польшу начал курсировать новый поезд по маршруту Киев – Хелм.

Как стало известно в июне, "Укрзализныця" получит от Евросоюза средства на развитие пограничных переходов с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Темы: УкрзализныцяЛьвовПольшатранспорт
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