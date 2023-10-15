Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Между Львовом и Варшавой запустили первый поезд

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 15 октября 2023, 14:04
Между Львовом и Варшавой запустили первый поезд
фото: уз

"Укрзализныця" в воскресенье впервые за 18 лет запустила железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в компании.

Поезд проходит через пункт пропуска Рава-Русская, где пассажиры осуществляют пересадку с поезда украинской ширины колеи (1520 мм) на поезд польского перевозчика SKPL европейской колеи (1435 мм) и обратно.

Реклама:

Как отмечают в "Укрзализныце", за рейс в одном направлении оба поезда могут перевезти около 200 пассажиров, они имеют места 1-го и 2-го класса.

Время в пути от Львова до Варшавы составляет около 9 часов, стоимость – от 1188 гривен. Узнать расписание движения и приобрести билеты можно в мобильном приложении "Укрзализныци". Кроме того, билеты доступны в чат-ботах и на сайте "Укрзализныци", а также в международных кассах вокзалов.

Руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко заявил в Facebook, что первый рейс из Львова в Варшаву вышел по расписанию, опубликовав фотографии об этом событии.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 3 сентября из Украины в Польшу начал курсировать новый поезд по маршруту Киев – Хелм.

Как стало известно в июне, "Укрзализныця" получит от Евросоюза средства на развитие пограничных переходов с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Темы: УкрзализныцяЛьвовПольшатранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Укрзализныця
В Украине запускают новый международный поезд из Львова: маршрут не действовал 18 лет
Из-за ночных обстрелов задерживается 9 поездов
УЗ ограничила движение поездов из-за обстрелов Николаевщины
Последние новости
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
Все новости...
Реклама: