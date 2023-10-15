Шістдесят росіян потрапили до списку небезпечних для Франції осіб

У Франції в так званому списку "S", куди включають осіб, які становлять загрозу безпеці країни, фігурують 60 громадян Росії.

Джерело: міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, якого цитує BFM TV, "Європейська правда"

Деталі: Міністр зазначив, що отримав від влади дозвіл передати російській стороні список громадян, які можуть бути депортовані.

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"У списку "S" близько шістдесяти осіб росіян. Серед них, очевидно, є вихідці з Чечні. До цього часу наші інструкції полягали в тому, щоб систематично висилати цих людей, які можуть бути особливо небезпечними", – сказав Дарманен.

За його словами, з приблизно шістдесяти росіян, які перебувають у списку "S" на території Франції, близько сорока "або перебувають у в'язниці, або позбавлені волі в рамках заходів судових заходів", тоді як близько двадцяти "можуть бути депортовані, якщо ми досягнемо домовленості з російською владою".

Дарманен розповів про російських громадян зі списку "S" після того, як уродженець Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції. Згодом з’ясувалося, що його брат вже відбуває покарання за планування терактів, а сам хлопець перебував під наглядом поліції – що, втім, не дозволило дізнатися про його наміри.

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Після цього у Франції почав діяти найвищий рівень терористичної загрози, до заходів безпеки залучили 7 тисяч військових.