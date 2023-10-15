Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шестьдесят россиян попали в список опасных для Франции лиц

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 15 октября 2023, 14:58
Шестьдесят россиян попали в список опасных для Франции лиц
фото: мтпп

Во Франции в так называемом списке "S", куда включают лиц, представляющих угрозу безопасности страны, фигурируют 60 граждан России.

Источник: министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, которого цитирует BFM TV, "Европейская правда"

Детали: Министр отметил, что получил от властей разрешение передать российской стороне список граждан, которые могут быть депортированы.

Реклама:

"В списке "S" ' около шестидесяти человек россиян. Среди них, очевидно, есть выходцы из Чечни. До этого времени наши инструкции заключались в том, чтобы систематически высылать этих людей, которые могут быть особенно опасными", – сказал Дарманен.

По его словам, из примерно шестидесяти россиян, находящихся в списке "S" на территории Франции, около сорока "либо находятся в тюрьме, либо лишены свободы в рамках мер судебных мер", тогда как около двадцати "могут быть депортированы, если мы достигнем договоренности с российскими властями".

Дарманен рассказал о российских гражданах из списка "S" после того, как уроженец Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции. Впоследствии выяснилось, что его брат уже отбывает наказание за планирование терактов, а сам парень находился под наблюдением полиции – что, впрочем, не позволило узнать о его намерениях.

ВИДЕО ДНЯ

После этого правительство решило ввести в стране наивысший уровень террористической угрозы. К мерам безопасности привлекли 7 тысяч военных.

Темы: ФранцияРосcиякриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Франция
Франция переходит в режим повышенной террористической угрозы из-за нападения в школе
Во Франции уроженец РФ напал на школу и убил учителя: нападавший кричал "Аллаху ахбар"
Пропалестинский митинг в Париже разогнали слезоточивым газом и водометами
Последние новости
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
Все новости...
Реклама: