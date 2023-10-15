Шестьдесят россиян попали в список опасных для Франции лиц

Во Франции в так называемом списке "S", куда включают лиц, представляющих угрозу безопасности страны, фигурируют 60 граждан России.

Источник: министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, которого цитирует BFM TV, "Европейская правда"

Детали: Министр отметил, что получил от властей разрешение передать российской стороне список граждан, которые могут быть депортированы.

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"В списке "S" ' около шестидесяти человек россиян. Среди них, очевидно, есть выходцы из Чечни. До этого времени наши инструкции заключались в том, чтобы систематически высылать этих людей, которые могут быть особенно опасными", – сказал Дарманен.

По его словам, из примерно шестидесяти россиян, находящихся в списке "S" на территории Франции, около сорока "либо находятся в тюрьме, либо лишены свободы в рамках мер судебных мер", тогда как около двадцати "могут быть депортированы, если мы достигнем договоренности с российскими властями".

Дарманен рассказал о российских гражданах из списка "S" после того, как уроженец Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции. Впоследствии выяснилось, что его брат уже отбывает наказание за планирование терактов, а сам парень находился под наблюдением полиции – что, впрочем, не позволило узнать о его намерениях.

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После этого правительство решило ввести в стране наивысший уровень террористической угрозы. К мерам безопасности привлекли 7 тысяч военных.