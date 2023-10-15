У ДТП на Львівщині загинули 3 людей, ще 5 травмовані
Неділя, 15 жовтня 2023, 15:26
У Львівській області 15 жовтня сталася смертельна ДТП, загинули 3 людини, ще 5 – травмовані.
Джерело: МВС
Деталі: Аварія сталася поблизу Дрогобича на трасі "Трускавець-Львів".
Реклама:
Зіткнулися Toyota Land Cruiser та Volkswagen Caddy.
Рятувальники за допомогою спецобладнання вивільнили двох травмованих пасажирів із Volkswagen та транспортували їх до карети швидкої допомоги.
Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.
ВІДЕО ДНЯ