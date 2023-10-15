Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ДТП на Львівщині загинули 3 людей, ще 5 травмовані

Роман ПетренкоНеділя, 15 жовтня 2023, 15:26
У ДТП на Львівщині загинули 3 людей, ще 5 травмовані
фото: мвс

У Львівській області 15 жовтня сталася смертельна ДТП, загинули 3 людини, ще 5 – травмовані.

Джерело: МВС

Деталі: Аварія сталася поблизу Дрогобича на трасі "Трускавець-Львів".

Реклама:

Зіткнулися Toyota Land Cruiser та Volkswagen Caddy.

Рятувальники за допомогою спецобладнання вивільнили двох травмованих пасажирів із Volkswagen та транспортували їх до карети швидкої допомоги.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЛьвівщинаДТПполіціядороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Львівщина
У Львові перевірять обласний ТЦК та СП. Там відлупцювали і затягли силоміць чоловіка
Керівнику ГО дали 5 років тюрми за незаконне переправлення чоловіків за кордон
Побиття чоловіка у ТЦК в Самборі: у воєнкома знайшли підозрілих активів на 4,4 млн
Останні новини
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
Усі новини...
Реклама: