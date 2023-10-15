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У ДТП на Львівщині загинули 3 людей, ще 5 травмовані

Роман ПетренкоНеділя, 15 жовтня 2023, 15:26
У ДТП на Львівщині загинули 3 людей, ще 5 травмовані
фото: мвс

У Львівській області 15 жовтня сталася смертельна ДТП, загинули 3 людини, ще 5 – травмовані.

Джерело: МВС

Деталі: Аварія сталася поблизу Дрогобича на трасі "Трускавець-Львів".

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Зіткнулися Toyota Land Cruiser та Volkswagen Caddy.

Рятувальники за допомогою спецобладнання вивільнили двох травмованих пасажирів із Volkswagen та транспортували їх до карети швидкої допомоги.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

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Теми: ЛьвівщинаДТПполіціядороги
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