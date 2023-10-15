В ДТП на Львовщине погибли 3 человека, еще 5 травмированы

Во Львовской области 15 октября произошло смертельное ДТП, погибли 3 человека, еще 5 - травмированы.

Источник: МВД

Детали: Авария произошла вблизи Дрогобыча на трассе "Трускавец-Львов".

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Столкнулись Toyota Land Cruiser и Volkswagen Caddy.

Спасатели с помощью спецоборудования высвободили двух травмированных пассажиров из Volkswagen и транспортировали их в карету скорой помощи.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.