В ДТП на Львовщине погибли 3 человека, еще 5 травмированы
Воскресенье, 15 октября 2023, 15:26
Во Львовской области 15 октября произошло смертельное ДТП, погибли 3 человека, еще 5 - травмированы.
Источник: МВД
Детали: Авария произошла вблизи Дрогобыча на трассе "Трускавец-Львов".
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Столкнулись Toyota Land Cruiser и Volkswagen Caddy.
Спасатели с помощью спецоборудования высвободили двух травмированных пассажиров из Volkswagen и транспортировали их в карету скорой помощи.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
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