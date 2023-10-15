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Під Черніговом у лісосмузі на смерть підірвався чоловік, ще одного травмовано

Катерина ТищенкоНеділя, 15 жовтня 2023, 16:08
Під Черніговом у лісосмузі на смерть підірвався чоловік, ще одного травмовано
Киїнка поблизу Чернігова, Google maps

Поблизу Чернігова один чоловік загинув і ще один отримав травми внаслідок підриву на вибуховому пристрої в лісосмузі.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegam

Дослівно: "О 14:57 надійшло повідомлення про підрив на вибуховому пристрої в лісосмузі на території Киїнської ТГ.

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За попередньою інформацією, один чоловік загинув, ще один – травмований.

На місці події працюють вибухотехніки".

Деталі: Киїнська територіальна громада розташована поблизу Чернігова з південно-західного боку.

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Теми: Чернігіввибух
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