Під Черніговом у лісосмузі на смерть підірвався чоловік, ще одного травмовано
Неділя, 15 жовтня 2023, 16:08
Поблизу Чернігова один чоловік загинув і ще один отримав травми внаслідок підриву на вибуховому пристрої в лісосмузі.
Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegam
Дослівно: "О 14:57 надійшло повідомлення про підрив на вибуховому пристрої в лісосмузі на території Киїнської ТГ.
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За попередньою інформацією, один чоловік загинув, ще один – травмований.
На місці події працюють вибухотехніки".
Деталі: Киїнська територіальна громада розташована поблизу Чернігова з південно-західного боку.
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