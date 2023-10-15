Под Черниговом в лесополосе насмерть подорвался мужчина, еще один травмирован

Вблизи Чернигова один человек погиб и еще один получил травмы в результате подрыва на взрывном устройстве в лесополосе.

Источник: председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegam

Дословно: "В 14:57 поступило сообщение о подрыве на взрывном устройстве в лесополосе на территории Киинской ТО.

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По предварительной информации, один человек погиб, еще один – травмирован.

На месте происшествия работают взрывотехники".

Детали: Киинская территориальная община расположена вблизи Чернигова с юго-западной стороны.