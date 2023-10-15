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Росіяни обстрілюють Херсон: є руйнування, пошкоджено лінії електропередач

Катерина ТищенкоНеділя, 15 жовтня 2023, 16:18
Росіяни обстрілюють Херсон: є руйнування, пошкоджено лінії електропередач
наслідки влучання ворожих снарядів у Корабельному районі Херсона, фото з Telegram Романа Мрочка

У неділю вдень російські війська обстрілюють Херсон, є руйнування будинків та пошкодження ліній електропередач.

Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно Мрочко: "У Херсоні лунають вибухи! Місто – під щільним вогнем з боку російських окупаційних військ!

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Через ворожі обстріли пошкоджені лінії електропередач, є руйнування будинків".

Деталі: Мрочко також опублікував фото наслідків влучання ворожих снарядів у Корабельному районі Херсона.

наслідки влучання ворожих снарядів у Корабельному районі Херсона, фото з Telegram Романа Мрочка
наслідки влучання ворожих снарядів у Корабельному районі Херсона, фото з Telegram Романа Мрочка

Пізніше Мрочко повідомив, що близько 17.00 російська авіація завдала удару 2 КАБ по Херсону та передмістю. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

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Разом з тим, Херсонська ОВА повідомила, що росіяни обстріляли Золоту Балку, зафіксовано близько 28 "прильотів".

Було влучання у приватний будинок і господарські споруди. Також пошкоджено будівлю дитячого садка.

Теми: ХерсонХерсонська областьвійна
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