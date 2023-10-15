Россияне обстреливают Херсон: есть разрушения, повреждены линии электропередач

последствия попадания вражеских снарядов в Корабельном районе Херсона, фото из Telegram Романа Мрочко

В воскресенье днем российские войска обстреливают Херсон, есть разрушения домов и повреждения линий электропередач.

Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, Херсонская ОВА в Telegram

Дословно Мрочко: "В Херсоне раздаются взрывы! Город - под плотным огнем со стороны российских оккупационных войск!

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Из-за вражеских обстрелов повреждены линии электропередач, есть разрушения домов".

Детали: Мрочко также опубликовал фото последствий попадания вражеских снарядов в Корабельном районе Херсона.

последствия попадания вражеских снарядов в Корабельном районе Херсона, фото из Telegram Романа Мрочко

Позже Мрочко сообщил, что около 17.00 российская авиация нанесла удар 2 КАБ по Херсону и пригороду. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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Вместе с тем, Херсонская ОВА сообщила, что россияне обстреляли Золотую Балку, зафиксировано около 28 "прилетов".

Было попадание в частный дом и хозяйственные постройки. Также повреждено здание детского сада.