Россияне обстреливают Херсон: есть разрушения, повреждены линии электропередач
В воскресенье днем российские войска обстреливают Херсон, есть разрушения домов и повреждения линий электропередач.
Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, Херсонская ОВА в Telegram
Дословно Мрочко: "В Херсоне раздаются взрывы! Город - под плотным огнем со стороны российских оккупационных войск!
Из-за вражеских обстрелов повреждены линии электропередач, есть разрушения домов".
Детали: Мрочко также опубликовал фото последствий попадания вражеских снарядов в Корабельном районе Херсона.
Позже Мрочко сообщил, что около 17.00 российская авиация нанесла удар 2 КАБ по Херсону и пригороду. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Вместе с тем, Херсонская ОВА сообщила, что россияне обстреляли Золотую Балку, зафиксировано около 28 "прилетов".
Было попадание в частный дом и хозяйственные постройки. Также повреждено здание детского сада.