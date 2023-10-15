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Явка на виборах у Польщі вища, ніж 4 роки тому

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 15 жовтня 2023, 17:01
Явка на виборах у Польщі вища, ніж 4 роки тому
прапор Польщі, фото Pixabay

Явка на парламентських виборах у Польщі станом на 12:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом) склала 22,59%.

Джерело: Національна виборча комісія Польщі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Деталі: Станом на 12:00 явка склала 22,59%. Цей показник виявився вищим, ніж на парламентських виборах чотири роки тому (18,14%). На парламентських виборах 2015 року явка станом на 12:00 становила 16,47%. В 2011 році станом на 14:00 на парламентських виборах проголосувало 23,03%.

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За словами голови комісії Сильвестра Марціняка, наразі не було зафіксовано жодних надзвичайних інцидентів або подій, які могли б вплинути на хід виборів.

Голосування триватиме до 21:00 за місцевим часом, після чого будуть оприлюднені перші результати екзит-полів.

Наступна пресконференція Національної виборчої комісії запланована на 18:30 за місцевим часом.

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Про те, якими є розклади, що чекатиме на Польщу після виборів і що може змінитися у відносинах з Україною читайте у статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Польща обирає курс на 4 роки: головне про парламентські вибори у сусідів.

Ключова відмінність, про яку можна казати з високою впевненістю – Польщею більше не буде керувати одна партія.

Теми: Польща
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