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Явка на выборах в Польше выше, чем 4 года назад

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 15 октября 2023, 17:01
Явка на выборах в Польше выше, чем 4 года назад
флаг Польши, фото Pixabay

Явка на парламентских выборах в Польше по состоянию на 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву) составила 22,59%.

Источник: Национальная избирательная комиссия Польши, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24

Детали: По состоянию на 12:00 явка составила 22,59%. Этот показатель оказался выше, чем на парламентских выборах четыре года назад (18,14%). На парламентских выборах 2015 года явка по состоянию на 12:00 составила 16,47%. В 2011 году по состоянию на 14:00 на парламентских выборах проголосовало 23,03%.

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По словам председателя комиссии Сильвестра Марциняка, пока не было зафиксировано никаких чрезвычайных инцидентов или событий, которые могли бы повлиять на ход выборов.

Голосование продлится до 21:00 по местному времени, после чего будут обнародованы первые результаты экзит-полов.

Следующая пресс-конференция Национальной избирательной комиссии запланирована на 18:30 по местному времени.

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Что предшествовалоПоляки выбирают 460 депутатов и 100 сенаторов на четырехлетний срок.

О том, каковы расклады, что ждет Польшу после выборов и что может измениться в отношениях с Украиной читайте в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Польша выбирает курс на 4 года: главное о парламентских выборах у соседей.

Ключевое отличие, о котором можно говорить с высокой уверенностью – Польшей больше не будет руководить одна партия.

Темы: Польша
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