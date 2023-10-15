Явка на выборах в Польше выше, чем 4 года назад

Явка на парламентских выборах в Польше по состоянию на 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву) составила 22,59%.

Источник: Национальная избирательная комиссия Польши, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24

Детали: По состоянию на 12:00 явка составила 22,59%. Этот показатель оказался выше, чем на парламентских выборах четыре года назад (18,14%). На парламентских выборах 2015 года явка по состоянию на 12:00 составила 16,47%. В 2011 году по состоянию на 14:00 на парламентских выборах проголосовало 23,03%.

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По словам председателя комиссии Сильвестра Марциняка, пока не было зафиксировано никаких чрезвычайных инцидентов или событий, которые могли бы повлиять на ход выборов.

Голосование продлится до 21:00 по местному времени, после чего будут обнародованы первые результаты экзит-полов.

Следующая пресс-конференция Национальной избирательной комиссии запланирована на 18:30 по местному времени.

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