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Байден проситиме Конгрес про "значно більше" за $2 млрд для України й Ізраїлю

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 15 жовтня 2023, 17:58
Байден проситиме Конгрес про значно більше за $2 млрд для України й Ізраїлю
Конгрес США, фото Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена попросить у Конгресу виділити понад 2 мільярда доларів на допомогу Україні й Ізраїлю.

Джерело: радник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван в інтерв’ю CBS, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Він зазначив, що США продовжують постачати Україні критично важливі озброєння для відбиття російських атак.

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Пряма мова: "Але нам потрібно, щоб Конгрес діяв. І президент чітко дав зрозуміти, що він збирається звернутися до Конгресу з пакетом фінансування для України, а також продовженням підтримки Ізраїлю. Ви можете очікувати інтенсивної взаємодії з Конгресом вже цього тижня, оскільки ми працюємо над таким пакетом і прагнемо забезпечити його двопартійну підтримку".

Більше деталей: На запитання журналіста, чи йдеться про пакет у два мільярда, який об’єднає допомогу Україні, Ізраїлю, кошти на захист кордону і підтримку Тайваню, Салліван відповів, що сума "буде значно більшою".

"Але, як я вже сказав, він, безумовно, включатиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету і територіальної цілісності України, а також для допомоги Ізраїлю в його боротьбі з терористичними ворогами", – додав представник Білого дому.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше ЗМІ повідомили, що наступного тижня Байден оприлюднить свій запит на додаткове фінансування України та Ізраїлю.

За даними NBC News, Білий дім готує запит на додаткове фінансування з коштами для Ізраїлю, України, Тайваню і зміцнення захисту кордону.

Раніше вже повідомлялось, що Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військову допомогу для України та Ізраїлю, сподіваючись, що це збільшить шанси на схвалення підтримки Києва.

Глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі в середу запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні озброєння.

Теми: СШАдопомога УкраїніІзраїль
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