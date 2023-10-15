Байден будет просить Конгресс о более $2 млрд для Украины и Израиля

Администрация президента США Джо Байдена попросит у Конгресса выделить более 2 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю.

Источник: советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CBS, сообщает "Европейская правда"

Детали: Он отметил, что США продолжают поставлять Украине критически важные вооружения для отражения российских атак.

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Прямая речь: "Но нам нужно, чтобы Конгресс действовал. И президент четко дал понять, что он собирается обратиться к Конгрессу с пакетом финансирования для Украины, а также продолжением поддержки Израиля. Вы можете ожидать интенсивного взаимодействия с Конгрессом уже на этой неделе, поскольку мы работаем над таким пакетом и стремимся обеспечить его двухпартийную поддержку".

Больше деталей: На вопрос журналиста, идет ли речь о пакете в два миллиарда, который объединит помощь Украине, Израилю, средства на защиту границы и поддержку Тайваня, Салливан ответил, что сумма "будет значительно больше".

"Но, как я уже сказал, он, безусловно, будет включать необходимое военное оборудование для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для помощи Израилю в его борьбе с террористическими врагами", – добавил представитель Белого дома.

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Что предшествовало: Ранее СМИ сообщили, что Байден на следующей неделе обнародует свой запрос на дополнительное финансирование Украины и Израиля.

По данным NBC News, Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование со средствами для Израиля, Украины, Тайваня и укрепления защиты границы.

Ранее уже сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность объединить в один запрос в Конгресс просьбу о военной помощи для Украины и Израиля, надеясь, что это увеличит шансы на одобрение поддержки Киева.

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду заверил его в том, что США продолжат непрерывно давать Украине вооружение.