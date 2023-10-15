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Найефективніший дрон цієї війни – Mavic 3 – подкаст "(не)Безпечна країна"

Неділя, 15 жовтня 2023, 18:45

Безпілотні літальні системи сьогодні по суті є витратним матеріалом, і 10 вильотів для такого приладу вже є рекордом. Утім, попри низку критеріїв для оцінки ефективності, на сьогодні поміж безпілотників, які використовують українські військові, аби протистояти російському загарбнику,  є явний лідер у своїй ефективності. Це – Mavic 3.

Джерело: Таку думку висловив гість нового епізоду подкасту"(не) Безпечна країна" Віктор Кевлюк,  експерт Центру Оборонних Стратегій, полковник запасу, який сьогодні долучений до однієї з приватних ініціатив з розробки безпілотної техніки.

Пряма мова: "Якщо оцінювати ефективність безпілотного літального апарату, маса критеріїв існує. Але ми для себе вирішили, що найбільш такий універсальний критерій – це порівняння інвестиції одного долара в дрон, і користі, яку цей дрон приносить через ураження цілі або ним безпосередньо, або іншими засобами, які він на цю ціль навів. Найефективніший дрон цієї війни – це Mavic 3. Це – чемпіон чемпіонів, його до кінця війни не здожене ніхто", – пояснив експерт.

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Деталі: За словами Віктора Кевлюка, сьогодні безпілотна система по суті є витратним матеріалом, і якщо дрон зробив хоча б 10 вильотів, що є потужним рекордом, то можна вважати, що він окупив себе і  ще з десятків півтора-два аналогічних дронів.

Більше деталей: "Я знаю один екіпаж, котрі станом на початок жовтня місяця мали літальний апарат, який здійснив 68 вильотів. Це рекорд рекордний, як то кажуть. Дрібненькі літальні апарати збиваються як однією, так і іншою стороною, тому це, як вода, вони потрібні навіть не сотнями, тисячами", – наголосив він.

Про дрони та безпілотники, про виробництво, забезпечення, закупівлю та власні розробки, а також про те, як Україна адаптується до війни дронами і безпілотниками у новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна".

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