Самый эффективный дрон этой войны – Mavic 3 – подкаст "(не)Безпечна країна"

Беспилотные летательные системы сегодня являются расходным материалом, и 10 вылетов для такого прибора уже рекорд. Впрочем, несмотря на ряд критериев для оценки эффективности, на сегодняшний день среди беспилотников, которые используют украинские военные, чтобы противостоять российскому захватчику, есть явный лидер в своей эффективности. Это – Mavic 3.

Источник: Такое мнение выразил гость нового эпизода подкаста "(не)Безпечна країна" Виктор Кевлюк, эксперт Центра Оборонных Стратегий, полковник запаса, который сегодня приобщен к одной из частных инициатив по разработке беспилотной техники.

Прямая речь: "Если оценивать эффективность беспилотного летательного аппарата, масса критериев существует. Но мы для себя решили, что наиболее такой универсальный критерий - это сравнение инвестиции одного доллара в дрон, и пользы, которую этот дрон приносит через поражение цели или им непосредственно, или другими средствами, которые он на эту цель навел. Самый эффективный дрон этой войны - это Mavic 3. Это - чемпион чемпионов, его до конца войны не догонит никто", - пояснил эксперт.

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Детали: По словам Виктора Кевлюка, сегодня беспилотная система по сути является расходным материалом, и если дрон сделал хотя бы 10 вылетов, что является мощным рекордом, то можно считать, что он окупил себя и еще с десяток аналогичных дронов.

Больше деталей: "Я знаю один экипаж, который по состоянию на начало октября месяца имел летательный аппарат, который совершил 68 вылетов. Это рекорд рекордный, как говорится. Мелкие летательные аппараты сбиваются как одной, так и другой стороной, поэтому это, как вода, они нужны даже не сотнями, тысячами", - подчеркнул он.

О дронах и беспилотниках, о производстве, обеспечении, закупке и собственных разработках, а также о том, как Украина адаптируется к войне дронами и беспилотниками в новом эпизоде подкаста "(не)Безпеча країна"