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ЄС виступив із заявою щодо загострення на Близькому Сході

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 15 жовтня 2023, 19:41
ЄС виступив із заявою щодо загострення на Близькому Сході
прапори ЄС, фото Getty Images

Країни-члени Євросоюзу у спільній заяві щодо загострення на Близькому Сході засудили терористичні дії ХАМАС проти Ізраїлю.

Джерело: пресслужба Європейської ради, повідомляє "Європейська правда".

Дослівно: "Європейський Союз найрішучішим чином засуджує ХАМАС та його жорстокі і невибіркові терористичні атаки по всьому Ізраїлю і глибоко шкодує про загибель людей…

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Ми рішуче наголошуємо на праві Ізраїлю захищати себе відповідно до гуманітарного та міжнародного права перед обличчям таких жорстоких і невибіркових нападів".

Деталі: Члени ЄС наголосили на важливості забезпечення захисту всіх цивільних осіб у будь-який час відповідно до міжнародного гуманітарного права, а також закликали ХАМАС звільнити усіх заручників.

"Ми віддані досягненню стійкого і тривалого миру, заснованому на принципі двох держав шляхом відновлення близькосхідного мирного процесу. Ми наголошуємо на необхідності широкої взаємодії з владою Палестинської автономії, з регіональними та міжнародними партнерами, які можуть зіграти позитивну роль, щоб не допустити подальшої ескалації", – йдеться в документі.

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Що передувало: Раніше стало відомо, що Європейська комісія потроїть розмір гуманітарної допомоги для сектору Гази до 75 мільйонів євро. 

Крім того, лідери країн ЄС проведуть екстрений віртуальний саміт щодо Близького Сходу.

Читайте також: Як теракти в Ізраїлі змінюють політику ЄС щодо регіону та що робити Україні

Теми: ЄСІзраїльСектор Гази
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