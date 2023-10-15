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ЕС выступил с заявлением относительно обострения на Ближнем Востоке

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 15 октября 2023, 19:41
ЕС выступил с заявлением относительно обострения на Ближнем Востоке
флаги ЕС, фото Getty Images

Страны-члены Евросоюза в совместном заявлении по обострению на Ближнем Востоке осудили террористические действия ХАМАС против Израиля.

Источник: пресс-служба Европейского совета, сообщает "Европейская правда"

Дословно: "Европейский Союз решительным образом осуждает ХАМАС и его жестокие и неизбирательные террористические атаки по всему Израилю и глубоко сожалеет о гибели людей...

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Мы решительно подчеркиваем право Израиля защищать себя в соответствии с гуманитарным и международным правом перед лицом таких жестоких и неизбирательных нападений".

Детали: Члены ЕС подчеркнули важность обеспечения защиты всех гражданских лиц в любое время в соответствии с международным гуманитарным правом, а также призвали ХАМАС освободить всех заложников.

"Мы привержены достижению устойчивого и прочного мира, основанного на принципе двух государств путем восстановления ближневосточного мирного процесса. Мы подчеркиваем необходимость широкого взаимодействия с властями Палестинской автономии, с региональными и международными партнерами, которые могут сыграть положительную роль, чтобы не допустить дальнейшей эскалации", – говорится в документе.

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Что предшествовало: Ранее стало известно, что Европейская комиссия утроит размер гуманитарной помощи для сектора Газа до 75 миллионов евро.

Кроме того, лидеры стран ЕС проведут экстренный виртуальный саммит по Ближнему Востоку.

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Темы: ЕСИзраильСектор Газа
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