Митрополит РПЦ порівняв окупований Крим із Колимою

Шевкунов (ліворуч) і Путін у 2021 році, фото Getty Images

Російський митрополит Тихон (Шевкунов), призначений главою Кримської митрополії РПЦ, порівняв окупований загарбниками Крим із Колимою.

Джерело: Тихон у зверненні до парафіян Псково-Печерського монастиря, повідомляє Крим.Реалії

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Пряма мова: "Що таке Крим? Що таке Крим був у Стародавній Греції, у Візантії? Колима! Це Колима! Це для нас він Крим, а для них це було місце, де люди не жили нормально. Посилали туди і Золотоуста, і Климента, Папу Римського "На Колиму!" Ось і мені – на курорти Колими".

Деталі: 11 жовтня Синод РПЦ звільнив священика з посади голови Псковської митрополії та призначив його керівником Кримської митрополії. Із чим пов'язане таке рішення, не уточнювалося.

Митрополита Тихона називали ієрархом РПЦ, наближеним до Володимира Путіна і навіть духівником російського президента. У березні Шевкунов потрапив на кадри першого після початку війни з Україною візиту Путіна до Криму.

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Як голова Патріаршої ради з культури митрополит виступав за передачу ікони "Трійця" Андрія Рубльова з Третьяковської галереї у володіння Російської православної церкви.

Журналісти-розслідувачі стверджували, що Тихон отримував мільярди рублів з держбюджету як гранти на свої проєкти.

Митрополит також відомий тим, що заблокував роботу над законом щодо боротьби з домашнім насильством, який мали внести до Держдуми ще наприкінці 2019 року.

Довідка: На Колимі на далекому сході Росії в роки масових репресій 1932 − 1954 розташовувались виправно-трудові табори з особливо важкими умовами життя та праці.