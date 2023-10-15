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Митрополит РПЦ сравнил оккупированный Крым с Колымой

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 октября 2023, 20:11
Митрополит РПЦ сравнил оккупированный Крым с Колымой
Шевкунов (слева) и Путин в 2021 году, фото Getty Images

Российский митрополит Тихон (Шевкунов), назначенный главой Крымской митрополии РПЦ, сравнил оккупированный захватчиками Крым с Колымой.

Источник: Тихон в обращении к прихожанам Псково-Печерского монастыря, сообщает Крым.Реалии

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Прямая речь: "Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Посылали туда и Златоуста, и Климента, Папу Римского "На Колыму!" Вот и мне – на курорты Колымы".

Детали: 11 октября Синод РПЦ уволил священника с должности главы Псковской митрополии и назначил его руководителем Крымской митрополии. С чем связано такое решение, не уточнялось.

Митрополита Тихона называли иерархом РПЦ, приближенным к Владимиру Путину и даже духовником российского президента. В марте Шевкунов попал на кадры первого после начала войны с Украиной визита Путина в Крым.

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Как председатель Патриаршего совета по культуре митрополит выступал за передачу иконы "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи во владение Русской православной церкви.

Журналисты-расследователи утверждали, что Тихон получал миллиарды рублей из госбюджета в качестве грантов на свои проекты.

Митрополит также известен тем, что заблокировал работу над законом по борьбе с домашним насилием, который должны были внести в Госдуму еще в конце 2019 года.

Справка: На Колыме на дальнем востоке России в годы массовых репрессий 1932 - 1954 располагались исправительно-трудовые лагеря с особо тяжелыми условиями жизни и труда.

Темы: КрымРосcияцерковь
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