Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Митрополит РПЦ сравнил оккупированный Крым с Колымой

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 октября 2023, 20:11
Митрополит РПЦ сравнил оккупированный Крым с Колымой
Шевкунов (слева) и Путин в 2021 году, фото Getty Images

Российский митрополит Тихон (Шевкунов), назначенный главой Крымской митрополии РПЦ, сравнил оккупированный захватчиками Крым с Колымой.

Источник: Тихон в обращении к прихожанам Псково-Печерского монастыря, сообщает Крым.Реалии

Реклама:

Прямая речь: "Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Посылали туда и Златоуста, и Климента, Папу Римского "На Колыму!" Вот и мне – на курорты Колымы".

Детали: 11 октября Синод РПЦ уволил священника с должности главы Псковской митрополии и назначил его руководителем Крымской митрополии. С чем связано такое решение, не уточнялось.

Митрополита Тихона называли иерархом РПЦ, приближенным к Владимиру Путину и даже духовником российского президента. В марте Шевкунов попал на кадры первого после начала войны с Украиной визита Путина в Крым.

ВИДЕО ДНЯ

Как председатель Патриаршего совета по культуре митрополит выступал за передачу иконы "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи во владение Русской православной церкви.

Журналисты-расследователи утверждали, что Тихон получал миллиарды рублей из госбюджета в качестве грантов на свои проекты.

Митрополит также известен тем, что заблокировал работу над законом по борьбе с домашним насилием, который должны были внести в Госдуму еще в конце 2019 года.

Справка: На Колыме на дальнем востоке России в годы массовых репрессий 1932 - 1954 располагались исправительно-трудовые лагеря с особо тяжелыми условиями жизни и труда.

Темы: КрымРосcияцерковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео"Командировка на отдых": стала известна причина обысков в горсовете Ужгорода

Северная Корея передала России миллион артиллерийских снарядов – Южная Корея

фото, видеоРазоблачена крупная схема уклонения от мобилизации: задействованы 9 военкоматов

Макрон приехал в Казахстан и похвалил Токаева за отказ быть "вассалом" - Россия обеспокоена

Группа республиканцев поставила условия Байдену для дальнейшей поддержки Украины

инфографика Самой большой проблемой, кроме войны, украинцы считают коррупцию − КМИС

Все новости...
Крым
Риск РФ потерять корабли сильнее, чем желание блокировать украинские порты - разведка Британии
В ВМС уточнили: кроме "Павла Державина" был поврежден буксир
Российские войска готовятся к обороне на левом берегу Херсонской области и в Крыму – ISW
Последние новости
17:47
Крест преткновения: София Киевская нуждается в немедленной реставрации, общественность дискутирует
17:42
Новые правила растаможки топлива привели к подорожанию автогаза за месяц на 9%
17:35
фотоВ Китае нашли жертвенные ямы бронзового века: там обнаружили 120 конских скелетов
17:20
Турция не будет спешить рассматривать заявку Швеции на вступление в НАТО
17:14
Ученые исследовали, что форму египетского Сфинкса создал ветер – люди лишь придали ему черты
17:13
Россияне сбросили две авиабомбы на детский сад в Херсонской области - ОВА
16:55
В Вене произошел пожар на еврейской части кладбища, а на стенах появилась свастика
16:55
Вспышка гепатита А в Винницкой области: количество больных стремительно растет
16:43
По итогам года ІТ-отрасль Украины впервые не продемонстрирует рост - ассоциация
16:38
На Харьковщине 83-летнего мужчину подозревают в развращении детей в туристическом кружке
Все новости...
Реклама: