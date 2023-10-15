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У Польщі опоненти чинної влади можуть створити більшість – екзит-поли

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 15 жовтня 2023, 22:10
У Польщі опоненти чинної влади можуть створити більшість – екзит-поли
голосування на виборах у Польщі 15 жовтня, фото: NurPhoto via Getty Images

За результатами парламентських виборів у Польщі екзит-поли попередньо прогнозують високі результати трьох партій, що є опонентами чинної влади, з перспективою створення ними більшості.

Джерело: опитування IPSOS, оприлюднене у неділю о 22 годині за київським часом – після завершення голосування у Польщі, пише "Європейська правда"

Деталі: За цими даними, чинна партія влади "Право і Справедливість" (ПіС) стала формальним переможцем виборів – опитування прогнозує їй перше місце із показником у 36,8%. Утім, цього недостатньо для формування більшості.

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Натомість основний очікуваний партнер ПіС – політична сила "Конфедерація", відома своїми антиукраїнськими гаслами, суттєво втратила підтримку виборців у останні тижні – екзит-пол прогнозує їй 6,2% голосів та п’яте місце.

Це означає, що, у разі підтвердження даних під час підрахунку голосів, опозиція здобуває впевнену більшість.

На другій сходинці за даними екзит-полу – Громадянства коаліція – блок правоцентристських партій навколо Громадянської платформи Дональда Туска. Їй опитування прогнозує 31,6% – значно більше, ніж прогнозували опитування до виборів.

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Третє місце – у партії "Третій шлях", яка може отримати 13,0%. Четвертим іде об’єднання лівих сил "Лівиця" із 8,6%.

Три згадані партії ще під час кампанії розглядали один одного як союзників для формування коаліції, що зможе змінити владу ПіС у Польщі. Опитування прогнозує їй близько 250 мандатів у Сеймі (для більшості достатньо мати 231 голос.

Детально про передвиборчі розклади читайте у статті "Польща обирає курс на 4 роки"

Також рекомендуємо для перегляду відеопояснення "Хто є хто у Польщі".

Теми: Польщавибори
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