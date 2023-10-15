В Польше оппоненты действующей власти могут создать большинство – экзит-полы

голосование на выборах в Польше 15 октября, фото: NurPhoto via Getty Images

По результатам парламентских выборов в Польше экзит-полы предварительно прогнозируют высокие результаты трех партий, являющихся оппонентами действующей власти, с перспективой создания ими большинства.

Источник: опрос IPSOS, обнародованный в воскресенье в 22 часа по киевскому времени - после завершения голосования в Польше, пишет "Европейская правда"

Детали: Согласно этим данным, действующая партия власти "Право и Справедливость" (ПиС) стала формальным победителем выборов – опрос прогнозирует ей первое место с показателем в 36,8%. Впрочем, этого недостаточно для формирования большинства.

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При этом основной ожидаемый партнер ПиС – политическая сила "Конфедерация", известная своими антиукраинскими лозунгами, существенно потеряла поддержку избирателей в последние недели – экзит-пол прогнозирует ей 6,2% голосов и пятое место.

Это означает, что, в случае подтверждения данных при подсчете голосов, оппозиция получает уверенное большинство.

На второй ступеньке по данным экзит-пола – "Гражданства коалиция", блок правоцентристских партий вокруг Гражданской платформы Дональда Туска. Ей опрос прогнозирует 31,6% – значительно больше, чем обещали опросы до выборов.

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Третье место – у партии "Третий путь", которая может получить 13,0%. Четвертым идет объединение левых сил "Левица" с 8,6%.

Три перечисленные партии еще во время кампании рассматривали друг друга как союзников для формирования коалиции, которая сможет смистить от власть в Польше ПиС. Опрос прогнозирует этой коалиции около 250 мандатов в Сейме (для большинства достаточно иметь 231 голос).

Подробно о предвыборных раскладах читайте в статье "Польша выбирает курс на 4 года"

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