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У Польщі оприлюднили оновлені результати екзит-полу

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 16 жовтня 2023, 10:42
У Польщі оприлюднили оновлені результати екзит-полу
вибори в Польщі. ілюстративне фото Getty Images

У Польщі оприлюднили оновлені результати опитування на виході з виборчих дільниць, проведеного на парламентських виборах, які підтверджують високі результати опозиційних партій і формальну перемогу керівної партії. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Onet

Деталі: Вранці 16 жовтня агентство Ipsos опублікувало оновлені результати екзит-полу на замовлення TVN, Polsat і TVP, що враховували опитування виборців, проведені пізно увечері (результати першого екзит-полу опублікували о 21 годині).

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Загальна картина майже не змінилася: "Право і справедливість" прогнозовано отримає 36,6% (порівняно з 36,8% у вечірніх результатах), блок "Громадянська коаліція" – 31% (порівняно з 31,6% у попередньому), "Третій шлях" – 13,5%(у попередньому – 13%), "Лівиця" – 8,6% (без змін), "Конфедерація" – 6,4% (у попередньому – 6,2%).

Таким чином, за оновленим прогнозом опозиційні сили все одно матимуть більшість у Сеймі. Якщо результати виборів відповідатимуть екзит-полу, ПіС отримує 198 місць, "Громадянська платформа" – 161, "Третій шлях" – 57, "Лівиця" – 30, "Конфедерація" – 14. 

Нагадаємо: В опозиції кажуть про фактично перемогу, хоча формально перше місце отримала керівна партія "Право і справедливість". Фактичний підрахунок голосів ще на початковому етапі. 

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляють, на деяких виборчих дільницях у Польщі голосування затяглося до пізньої ночі. Національна виборча комісія припускає, що явка 15 жовтня стала рекордною.

Детально про передвиборчі розклади ми писали у статті "Польща обирає курс на 4 роки".

Також рекомендуємо для перегляду відеопояснення "Хто є хто у Польщі".

Теми: Польщавибори
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