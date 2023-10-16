Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Польщі оприлюднили оновлені результати екзит-полу

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 16 жовтня 2023, 10:42
У Польщі оприлюднили оновлені результати екзит-полу
вибори в Польщі. ілюстративне фото Getty Images

У Польщі оприлюднили оновлені результати опитування на виході з виборчих дільниць, проведеного на парламентських виборах, які підтверджують високі результати опозиційних партій і формальну перемогу керівної партії. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Onet

Деталі: Вранці 16 жовтня агентство Ipsos опублікувало оновлені результати екзит-полу на замовлення TVN, Polsat і TVP, що враховували опитування виборців, проведені пізно увечері (результати першого екзит-полу опублікували о 21 годині).

Реклама:

Загальна картина майже не змінилася: "Право і справедливість" прогнозовано отримає 36,6% (порівняно з 36,8% у вечірніх результатах), блок "Громадянська коаліція" – 31% (порівняно з 31,6% у попередньому), "Третій шлях" – 13,5%(у попередньому – 13%), "Лівиця" – 8,6% (без змін), "Конфедерація" – 6,4% (у попередньому – 6,2%).

Таким чином, за оновленим прогнозом опозиційні сили все одно матимуть більшість у Сеймі. Якщо результати виборів відповідатимуть екзит-полу, ПіС отримує 198 місць, "Громадянська платформа" – 161, "Третій шлях" – 57, "Лівиця" – 30, "Конфедерація" – 14. 

Нагадаємо: В опозиції кажуть про фактично перемогу, хоча формально перше місце отримала керівна партія "Право і справедливість". Фактичний підрахунок голосів ще на початковому етапі. 

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляють, на деяких виборчих дільницях у Польщі голосування затяглося до пізньої ночі. Національна виборча комісія припускає, що явка 15 жовтня стала рекордною.

Детально про передвиборчі розклади ми писали у статті "Польща обирає курс на 4 роки".

Також рекомендуємо для перегляду відеопояснення "Хто є хто у Польщі".

Теми: Польщавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Польща
У референдумі, що проходив у Польщі одночасно з виборами, взяли участь менше половини виборців
Ключові польські політики відреагували на екзит-поли, що допускають зміну влади
У Польщі опоненти чинної влади можуть створити більшість – екзит-поли
Останні новини
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
Усі новини...
Реклама: