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В Польше обнародовали обновленные результаты экзит-пола

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 16 октября 2023, 10:42
В Польше обнародовали обновленные результаты экзит-пола
выборы в Польше. иллюстративное фото Getty Images

В Польше обнародовали обновленные результаты опроса на выходе с избирательных участков, проведенного на парламентских выборах, которые подтверждают высокие результаты оппозиционных партий и формальную победу правящей партии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Onet

Детали: Утром 16 октября агентство Ipsos опубликовало обновленные результаты экзит-пола по заказу TVN, Polsat и TVP, учитывающие опросы избирателей, проведенные поздно вечером (результаты первого экзит-пола опубликовали в 21 час).

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Общая картина почти не изменилась: "Право и справедливость" прогнозируемо получит 36,6% (по сравнению с 36,8% в вечерних результатах), блок "Гражданская коалиция" – 31% (по сравнению с 31,6% в предыдущем), "Третий путь" – 13,5% (в предыдущем – 13%), "Левица" – 8,6% (без изменений), "Конфедерация" – 6,4% (в предыдущем – 6,2%).

Таким образом, согласно обновленному прогнозу, оппозиционные силы все равно будут иметь большинство в Сейме. Если результаты выборов будут соответствовать экзит-полу, "ПиС" получает 198 мест, "Гражданская платформа" – 161, "Третий путь" – 57, "Левица" – 30, "Конфедерация" – 14. 

Напомним: В оппозиции говорят о фактической победе, хотя формально первое место получила правящая партия "Право и справедливость". Фактический подсчет голосов еще на начальном этапе. 

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщают, на некоторых избирательных участках в Польше голосование затянулось до поздней ночи. Национальная избирательная комиссия предполагает, что явка 15 октября стала рекордной.

Подробно о предвыборных раскладах мы писали в статье "Польша выбирает курс на четыре года".

Также рекомендуем для просмотра видеообъяснение "Кто есть кто в Польше".

Темы: Польшавиборы
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