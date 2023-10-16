Більше половини німців підтримують рішення Шольца поки не давати Україні ракети Taurus

Більшість німців підтримують рішення канцлера Олафа Шольца про те, щоб поки не передавати Україні далекобійні ракети Taurus.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на dpa

Деталі: За результатами опитування, проведеного інститутом YouGov на замовлення dpa, з позицією Шольца погоджуються 55% респондентів, тоді як неправильною її вважають 26%.

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Як відомо, на початку жовтня Шольц казав, що поки Німеччина не ухвалила рішення про поставку Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки намагається не допустити "ескалації" війни.

Позицію Шольца критикує опозиційна ХДС, але й також окремі представники його коаліційних партнерів – "Зелених" та "Вільних демократів".

Втім, серед виборців усіх цих партій переважає підтримка позиції Шольца про те, щоб поки не передавати ракети. Серед респондентів-прихильників "Вільних демократів" такої думки 57%, ХДС – 53%, Зелених – 40% (і 34% протилежної думки). Серед виборців партії Шольца СДПН його позицію підтримують 59% опитаних, виборців правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" – 79%, "Лівих" – 49%.

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Загалом думки щодо німецької військової допомоги для України розділилися: 39% вважають, що Німеччина "зайшла надто далеко", 29% – що рівень допомоги такий, як треба, 18% – що він недостатній.

Нагадаємо, на останній зустрічі формату "Рамштайн" очільник Пентагону назвав Німеччину серед найбільших донорів України; з урахуванням розміру економіки її внесок більший, ніж США.

Наприкінці минулого тижня Берлін відзвітував про чергову партію переданої Україні допомоги, у якій – всюдиходи, супутниковий зв’язок і аптечки.

Перед тим Міністерство оборони Німеччини оголосило про "зимовий пакет" військової допомоги Києву на загальну суму близько 1 мільярда євро. Передусім це засоби протиповітряної оборони, зокрема додаткові системи Patriot та IRIS-T, про які раніше повідомлялось.