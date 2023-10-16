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Более половины немцев поддерживают решение Шольца пока не давать Украине ракеты Taurus

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 16 октября 2023, 10:58
Более половины немцев поддерживают решение Шольца пока не давать Украине ракеты Taurus
Фото: Getty Images

Большинство немцев поддерживают решение канцлера Олафа Шольца о том, чтобы пока не передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на dpa

Детали: По результатам опроса, проведенного институтом YouGov по заказу dpa, с позицией Шольца соглашаются 55% респондентов, тогда как неправильной ее считают 26%.

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Как известно, в начале октября Шольц говорил, что пока Германия не приняла решение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку пытается не допустить "эскалации" войны.

Позицию Шольца критикует оппозиционная ХДС, но также отдельные представители его коалиционных партнеров – "Зеленых" и "Свободных демократов".

Впрочем, среди избирателей всех этих партий преобладает поддержка позиции Шольца о том, чтобы пока не передавать ракеты. Среди респондентов-сторонников "Свободных демократов" такого мнения придерживаются 57%, ХДС – 53%, "Зеленых" – 40% (и 34% – противоположного мнения). Среди избирателей партии Шольца СДПГ его позицию поддерживают 59% опрошенных, избирателей правопопулистской "Альтернативы для Германии" – 79%, "Левых" – 49%. 

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В целом мнения относительно немецкой военной помощи для Украины разделились: 39% считают, что Германия "зашла слишком далеко", 29% – что уровень помощи такой, как надо, 18% – что он недостаточен. 

Напомним, на последней встрече формата "Рамштайн" глава Пентагона назвал Германию среди крупнейших доноров Украины; с учетом размера экономики ее вклад больше, чем США.  

В конце прошлой недели Берлин отчитался об очередной партии переданной Украине помощи, в которой – вездеходы, спутниковая связь и аптечки.

Перед тем Министерство обороны Германии объявило о "зимнем пакете" военной помощи Киеву на общую сумму около 1 миллиарда евро. Прежде всего это средства противовоздушной обороны, в частности дополнительные системы Patriot и IRIS-T, о которых ранее сообщалось.

Темы: ШольцоружиеГермания
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