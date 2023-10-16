Україна повертає 4-х депортованих до РФ дітей через Катар: випробовують нову схему – ЗМІ

Росія погодилась повернути до України перших чотирьох депортованих українських дітей в рамках процедури за посередництва Катару, яку узгодили після "місяців таємних переговорів" з Москвою та Києвом.

Джерело: Reuters із посиланням на катарського посадовця, The Washington Post із посиланням на урядовця, Financial Times

Деталі: За даними джерела Reuters, троє українських дітей, які були вивезені до Росії, будуть передані катарським дипломатам у Москві цього тижня в рамках процедури, організованої Катаром для повернення дітей з Росії до України.

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У п'ятницю, за інформацією джерела агентства, Катар сприяв поверненню ще однієї української дитини віком 7 років, яка возз'єдналася зі своєю бабусею і прямує в Україну через Естонію. Хлопчик перебував у Росії в дитячому будинку "в результаті розлуки з матір'ю, яка була в Росії, коли почалася війна", як повідомляє співрозмовник агентства. WP пише, що мати хлопчика в Росії була заарештована. Вона залишається під вартою. Коли і за що вона була затримана – не повідомляється.

На фотографіях катарського інформаційного агентства, з якими ознайомилося The Washington Post, зображений маленький хлопчик з "розмитим" обличчям, який сидить між бабусею і Львовою-Бєловою (Уповноважена при президентові РФ з прав дитини). На інших фотографіях він обіймав і тиснув руку катарському дипломату.

7-річний хлопчик з бабусею та Львова-Бєлова фото з Reuters

Інші троє дітей – хлопчик віком 2 роки, 9-річний хлопчик і дівчина віком 17 років.

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The Washington post повідомляє, що повернулися вже двоє дітей. Ще двоє дітей, як очікується, возз'єднаються зі своїми сім'ями найближчими днями.

2-річний хлопчик, який повернеться до Житомирської області, перебував у лікарні. Йому було лише 6 місяців, коли Росія вторглася в Україну 24 лютого, він "втратив зв'язок зі своєю матір'ю", за словами співрозмовника WP. З того часу вони возз'єдналися в Росії і, як очікується, цього тижня поїдуть в Україну. Подробиці, як і коли тоді дитину було "передано під російську опіку", невідомі. Російські війська окупували деякі частини Житомирської області в перші тижні війни, перш ніж були змушені відступити.

До групи також входить 9-річний хлопчик, який перебував з бабусею і дідусем на півдні Херсонської області, коли Росія вторглася і окупувала цю територію. Очікується, що хлопчик повернеться в Україну в середу.

17-річна дівчина, сім'я якої не змогла приїхати до Росії, щоб забрати її, також возз'єднається зі своїми родичами в середу.

Financial time уточнює, що одна дитина вже повернулася в Україну через країни Балтії та Польщу, інша разом з матір'ю прямує через Катар, а решта двоє, як очікується, прибудуть в Україну через Катар наприкінці цього тижня.

WP повідомляє, що переговори тривали кілька місяців, їх ініціював український уряд.

За інформацією WP, українські діти пройшли через посольство Катару в Москві і поїхали додому різними маршрутами. Деякі їхали або мали їхати з Росії в Україну через Естонію, Латвію, Литву та Польщу. Інші їхали через Білорусь.

За словами представника посольства, для подорожі задіяно кілька видів транспорту, включаючи дипломатичний конвой, потяг і приватний чартерний літак, що прямував через Катар.

За словами катарського посадовця, на якого посилається Reuters, повернення перших чотирьох дітей є випробуванням схеми, яку арабська держава створила після місяців таємних переговорів з Москвою і Києвом.

Державний міністр Катару з питань міжнародного співробітництва Лолва аль-Хатер у своїй заяві підтвердив посередництво і назвав репатріацію цього тижня "лише першим кроком".

Наразі не зрозуміло, скільком ще дітям Росія дозволить повернутися в Україну через катарську схему.

Джерело Reuters повідомляє, що катарські дипломати супроводжуватимуть дітей через кордон з Естонією, Латвією чи Білоруссю або до Катару чартерним літаком, перш ніж повернути їх в Україну.

За його словами, співпрацюють як українські, так і російські офіційні особи. Водночас, як підтверджує джерело, саме Україна звернулася до арабської держави з проханням виступити посередником у вирішенні питання щодо дітей.