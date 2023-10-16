Украина возвращает 4-х депортированных в РФ детей через Катар: испытывают новую схему – СМИ

Россия согласилась вернуть в Украину первых четырех депортированных украинских детей в рамках процедуры при посредничестве Катара, которую согласовали после "месяцев тайных переговоров" с Москвой и Киевом.

Источник: Reuters со ссылкой на катарского чиновника, The Washington Post со ссылкой на чиновника, Financial Times

Детали: По данным источника Reuters, трое украинских детей, которые были вывезены в Россию, будут переданы катарским дипломатам в Москве на этой неделе в рамках процедуры, организованной Катаром для возвращения детей из России в Украину.

Реклама:

В пятницу, по информации источника агентства, Катар способствовал возвращению еще одного украинского ребенка в возрасте 7 лет, который воссоединился со своей бабушкой и направляется в Украину через Эстонию. Мальчик находился в России в детском доме "в результате разлуки с матерью, которая была в России, когда началась война", как сообщает собеседник агентства.

На фотографиях катарского информационного агентства, с которыми ознакомилось The Washington Post, изображен маленький мальчик с "размытым" лицом, который сидит между бабушкой и Львовой-Беловой (Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка). На других фотографиях он обнимал и жал руку катарскому дипломату.

фото Reuters

WP пишет, что мать мальчика в России была арестована. Она остается под стражей. Когда и за что она была задержана - не сообщается.

ВИДЕО ДНЯ

Другие трое детей - мальчик возрастом 2 года, 9-летний мальчик и девушка возрастом 17 лет.

The Washington post сообщает, что вернулись уже двое детей. Еще двое детей, как ожидается, воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни.

2-летний мальчик, который вернется в Житомирскую область, находился в больнице. Ему было всего 6 месяцев, когда Россия вторглась в Украину 24 февраля, он "потерял связь со своей матерью", по словам собеседника WP. С тех пор они воссоединились в России и, как ожидается, на этой неделе поедут в Украину. Подробности, как и когда тогда ребенок был "передан под российскую опеку", неизвестны. Российские войска оккупировали некоторые части Житомирской области в первые недели войны, прежде чем были вынуждены отступить.

В группу также входит 9-летний мальчик, который находился с бабушкой и дедушкой на юге Херсонской области, когда Россия вторглась и оккупировала эту территорию. Ожидается, что мальчик вернется в Украину в среду.

17-летняя девушка, семья которой не смогла приехать в Россию, чтобы забрать ее, также воссоединится со своими родственниками в среду.

Financial time уточняет, что один ребенок уже вернулся в Украину через страны Балтии и Польшу, другой вместе с матерью направляется через Катар, а остальные двое, как ожидается, прибудут в Украину через Катар в конце этой недели.

WP сообщает, что переговоры длились несколько месяцев, их инициировало украинское правительство.

По информации WP, украинские дети прошли через посольство Катара в Москве и поехали домой по разным маршрутам. Некоторые ехали или должны были ехать из России в Украину через Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Другие ехали через Беларусь.

По словам представителя посольства, для путешествия задействовано несколько видов транспорта, включая дипломатический конвой, поезд и частный чартерный самолет, следовавший через Катар.

По словам катарского чиновника, на которого ссылается Reuters, возвращение первых четырех детей является испытанием схемы, которую арабское государство создало после месяцев тайных переговоров с Москвой и Киевом.

Государственный министр Катара по вопросам международного сотрудничества Лолва аль-Хатер в своем заявлении подтвердил посредничество и назвал репатриацию на этой неделе "лишь первым шагом".

Пока не понятно, скольким еще детям Россия позволит вернуться в Украину через катарскую схему.

Источник Reuters сообщает, что катарские дипломаты будут сопровождать детей через границу с Эстонией, Латвией или Беларусью или в Катар чартерным самолетом, прежде чем вернуть их в Украину.

По его словам, сотрудничают как украинские, так и российские официальные лица. В то же время, как сообщает источник, именно Украина обратилась к арабскому государству с просьбой выступить посредником в решении вопроса о детях.