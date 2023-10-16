Блінкен удруге за 5 днів приїхав до Ізраїлю для переговорів з Нетаньягу та військовими

Держсекретар США Ентоні Блінкен вдруге за п’ять останніх днів прибув до Ізраїлю з візитом, де планує провести переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та ізраїльським воєнним кабінетом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Візит держсекретаря відбувається на тлі спроб влади США допомогти американським громадянам, які опинилися в пастці в Газі, дістатися до контрольно-пропускного пункту Рафах, що веде до Єгипту.

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США також працюють з регіональними партнерами, щоб допомогти звільнити заручників, в тому числі американських громадян, захоплених бойовиками ХАМАС під час жорстокої атаки на Ізраїль 7 жовтня.

У неділю Блінкен пообіцяв, що КПП "буде відкритий" і що США працюють з ООН, Єгиптом, Ізраїлем та іншими країнами над координацією зусиль з надання допомоги.

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