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Блінкен удруге за 5 днів приїхав до Ізраїлю для переговорів з Нетаньягу та військовими

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 16 жовтня 2023, 12:34
Блінкен удруге за 5 днів приїхав до Ізраїлю для переговорів з Нетаньягу та військовими
Ентоні Блінкен, фото: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен вдруге за п’ять останніх днів прибув до Ізраїлю з візитом, де планує провести переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та ізраїльським  воєнним кабінетом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Візит держсекретаря відбувається на тлі спроб влади США допомогти американським громадянам, які опинилися в пастці в Газі, дістатися до контрольно-пропускного пункту Рафах, що веде до Єгипту.

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США також працюють з регіональними партнерами, щоб допомогти звільнити заручників, в тому числі американських громадян, захоплених бойовиками ХАМАС під час жорстокої атаки на Ізраїль 7 жовтня.

У неділю Блінкен пообіцяв, що КПП "буде відкритий" і що США працюють з ООН, Єгиптом, Ізраїлем та іншими країнами над координацією зусиль з надання допомоги.

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Теми: СШАІзраїльСектор Газивійна
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