Блинкен второй раз за 5 дней приехал в Израиль для переговоров с Нетаньяху и военными

Госсекретарь США Энтони Блинкен второй раз за пять последних дней прибыл в Израиль с визитом, где планирует провести переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и израильским военным кабинетом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: Визит госсекретаря происходит на фоне попыток властей США помочь американским гражданам, которые оказались в ловушке в Газе, добраться до контрольно-пропускного пункта Рафах, ведущего в Египет.

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США также работают с региональными партнерами, чтобы помочь освободить заложников, в том числе американских граждан, захваченных боевиками ХАМАС во время жестокой атаки на Израиль 7 октября.

В воскресенье Блинкен пообещал, что КПП "будет открыт" и что США работают с ООН, Египтом, Израилем и другими странами над координацией усилий по оказанию помощи.

Что предшествовало:

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