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Блинкен второй раз за 5 дней приехал в Израиль для переговоров с Нетаньяху и военными

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 16 октября 2023, 12:34
Блинкен второй раз за 5 дней приехал в Израиль для переговоров с Нетаньяху и военными
Энтони Блинкен, фото: Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен второй раз за пять последних дней прибыл в Израиль с визитом, где планирует провести переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и израильским военным кабинетом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: Визит госсекретаря происходит на фоне попыток властей США помочь американским гражданам, которые оказались в ловушке в Газе, добраться до контрольно-пропускного пункта Рафах, ведущего в Египет.

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США также работают с региональными партнерами, чтобы помочь освободить заложников, в том числе американских граждан, захваченных боевиками ХАМАС во время жестокой атаки на Израиль 7 октября.

В воскресенье Блинкен пообещал, что КПП "будет открыт" и что США работают с ООН, Египтом, Израилем и другими странами над координацией усилий по оказанию помощи.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Перед этим Энтони Блинкен посещал Израиль 12 октября и заверил премьера Израиля в поддержке со стороны Вашингтона.
  • Кроме того, по данным СМИ, президент США Джо Байден может в ближайшее время совершить визит в Израиль.
  • Также Байден провел телефонные разговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом на фоне подготовки Израиля к операции в секторе Газа.

Темы: СШАИзраильСектор Газавойна
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