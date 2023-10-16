Блинкен второй раз за 5 дней приехал в Израиль для переговоров с Нетаньяху и военными
Госсекретарь США Энтони Блинкен второй раз за пять последних дней прибыл в Израиль с визитом, где планирует провести переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и израильским военным кабинетом.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN
Детали: Визит госсекретаря происходит на фоне попыток властей США помочь американским гражданам, которые оказались в ловушке в Газе, добраться до контрольно-пропускного пункта Рафах, ведущего в Египет.
США также работают с региональными партнерами, чтобы помочь освободить заложников, в том числе американских граждан, захваченных боевиками ХАМАС во время жестокой атаки на Израиль 7 октября.
В воскресенье Блинкен пообещал, что КПП "будет открыт" и что США работают с ООН, Египтом, Израилем и другими странами над координацией усилий по оказанию помощи.
Что предшествовало:
- Перед этим Энтони Блинкен посещал Израиль 12 октября и заверил премьера Израиля в поддержке со стороны Вашингтона.
- Кроме того, по данным СМИ, президент США Джо Байден может в ближайшее время совершить визит в Израиль.
- Также Байден провел телефонные разговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом на фоне подготовки Израиля к операции в секторе Газа.