Україну охопить суха осіння холоднеча — синоптики

У більшості областей України у вівторок, 17 жовтня, без опадів, лише вночі у східних областях, а вдень на північному сході країни місцями невеликий дощ.

Джерело: "Інтерфакс-України" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Прогнозується вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, у Карпатах і горах Криму від 1° тепла до 4° морозу, у Криму 5 - 10° тепла; удень 7-12°, у південних областях 11 - 16°, у Карпатах 1-6° тепла.

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У Києві 17 жовтня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2 - 4° тепла, удень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві з початку метеорологічних спостережень 17 жовтня найвища температура була +24°С у 2018 році, найнижча -5,8°С у 1976 році.

У середу, 18 жовтня, у всій Україні без опадів. У західних областях уночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

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Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, удень 7 - 14° тепла, у південній частині країни вночі 3 - 8° тепла, удень 11-16°, в Одеській області до 19°.

У Києві 18 жовтня без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2 - 4°, удень 9 - 11° тепла.