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Украину охватит сухой осенний холод — синоптики

Станислав ПогориловПонедельник, 16 октября 2023, 13:08
Украину охватит сухой осенний холод — синоптики
Фото: Getty Images

В большинстве областей Украины во вторник, 17 октября, без осадков, лишь ночью в восточных областях, а днем на северо-востоке страны местами небольшой дождь.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Прогнозируется ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в Карпатах и горах Крыма от 1° тепла до 4° мороза, в Крыму 5 - 10° тепла; днем 7-12°, в южных областях 11 - 16°, в Карпатах 1-6° тепла.

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В Киеве 17 октября без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2 - 4° тепла, днем около 10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве с начала метеорологических наблюдений 17 октября самая высокая температура была +24°С в 2018 году, самая низкая -5,8°С в 1976 году.

В среду, 18 октября, по всей Украине без осадков. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

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Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7 - 14° тепла, в южной части страны ночью 3 - 8° тепла, днем 11-16°, в Одесской области до 19°.

В Киеве 18 октября без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2 - 4°, днем 9 - 11° тепла.

Темы: погодаУкраина
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