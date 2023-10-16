У Херсоні перейменували вулиці: позбулися Потьомкінської і Московської
Понеділок, 16 жовтня 2023, 13:36
Влада Херсона перейменувала кілька вулиць, площ та скверів − зокрема і тих, назви яких були пов’язані з Росією та радянським минулим.
Джерело: голова МВА Роман Мрочко у Telegram
Пряма мова Мрочка: "Херсонська міська військова адміністрація перейменувала низку вулиць, площ, скверів".
Реклама:
Деталі: Зокрема, перейменували:
- площу 200-річчя Херсона − на площу Збройних Сил України;
- площу 40-річчя Перемоги − на площу Нескорених,
- вулицю Московську − на вулицю Студентську,
- вулицю Потьомкінську − на вулицю Михайла Грушевського;
- вулицю Волгоградську у мкр "Янтарний" − на вулицю Маріупольську,
- сквер О.С.Пушкіна − на сквер Фонтанний.
Мрочко підкреслив, що нові назви пройшли громадські обговорення і численні дискусії у комісії з перейменування.