У Херсоні перейменували вулиці: позбулися Потьомкінської і Московської

Влада Херсона перейменувала кілька вулиць, площ та скверів − зокрема і тих, назви яких були пов’язані з Росією та радянським минулим.

Джерело: голова МВА Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова Мрочка: "Херсонська міська військова адміністрація перейменувала низку вулиць, площ, скверів".

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Деталі: Зокрема, перейменували:

площу 200-річчя Херсона − на площу Збройних Сил України;

площу 40-річчя Перемоги − на площу Нескорених,

вулицю Московську − на вулицю Студентську,

вулицю Потьомкінську − на вулицю Михайла Грушевського;

вулицю Волгоградську у мкр "Янтарний" − на вулицю Маріупольську,

сквер О.С.Пушкіна − на сквер Фонтанний.

Мрочко підкреслив, що нові назви пройшли громадські обговорення і численні дискусії у комісії з перейменування.