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У Херсоні перейменували вулиці: позбулися Потьомкінської і Московської

Ірина БалачукПонеділок, 16 жовтня 2023, 13:36
У Херсоні перейменували вулиці: позбулися Потьомкінської і Московської
фото ілюстративне з сайту poltava.to

Влада Херсона перейменувала кілька вулиць, площ та скверів − зокрема і тих, назви яких були пов’язані з Росією та радянським минулим.

Джерело: голова МВА Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова Мрочка: "Херсонська міська військова адміністрація перейменувала низку вулиць, площ, скверів".

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Деталі: Зокрема, перейменували:

  • площу 200-річчя Херсона − на площу Збройних Сил України;
  • площу 40-річчя Перемоги − на площу Нескорених,
  • вулицю Московську − на вулицю Студентську,
  • вулицю Потьомкінську − на вулицю Михайла Грушевського;
  • вулицю Волгоградську у мкр "Янтарний" − на вулицю Маріупольську,
  • сквер О.С.Пушкіна − на сквер Фонтанний.  

Мрочко підкреслив, що нові назви пройшли громадські обговорення і численні дискусії у комісії з перейменування.

Теми: ХерсоністоріяРосія
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