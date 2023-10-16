В Херсоне переименовали улицы: лишились Потемкинской и Московской
Понедельник, 16 октября 2023, 13:36
Власти Херсона переименовали несколько улиц, площадей и скверов − в том числе и тех, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым.
Источник: глава МВА Роман Мрочко в Telegram
Прямая речь Мрочко: "Херсонская городская военная администрация переименовала ряд улиц, площадей, скверов".
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Детали: В частности, переименовали:
- площадь 200-летия Херсона − на площадь Вооруженных Сил Украины;
- площадь 40-летия Победы − на площадь Непокоренных,
- улицу Московскую − на улицу Студенческую,
- улицу Потемкинскую − на улицу Михаила Грушевского;
- улицу Волгоградскую в мкр "Янтарный" − на улицу Мариупольскую,
- сквер А.С.Пушкина − на сквер Фонтанный.
Мрочко подчеркнул, что новые названия прошли общественные обсуждения и многочисленные дискуссии в комиссии по переименованию.